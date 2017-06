Media SEDARH en conflicto entre los cañeros y el IAP Busca destrabar conflicto de bloqueo a Ingenio El titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) Alejandro Cambeses Ballina se reunió este miércoles con dirigentes cañeros tanto de la CNC como de la pequeña propiedad con el fin de iniciar el diálogo para destrabar el conflicto que detonó que los productores bloquearan desde hace 16 días el almacén de azúcar del Ingenio Alianza Popular (IAP). Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DIRIGENTES CAÑEROS ENTABLARON diálogo con el titular de la SEDARH este miércoles Cabe recordar que el pasado 24 de mayo por la mañana, cañeros que abastecen al IPSL realizaron un bloqueo impidiendo la salida de azúcar de la bodega, acusando que la factoría aplicaba un método dudoso para el cálculo del KARBE por tal motivo exigen como principal demanda éste se les aumente en diez puntos. Se trató de la primer reunión celebrada para lograr acuerdos y además del funcionario estatal estuvo presente el dirigente de la CNC Tito Fortanelli, de la CNPR Baltazar Peña, así como jurídicos de la de la asociación nacional de cañeros. Cambeses Ballina refirió que lamentablemente no se pudo contar con la presencia de representantes del Ingenio concretamente del gerente Enrique Vela aunque la intención es que para este viernes, vuelvan a sentarse y espera que sí pueda asistir. El funcionario estatal indicó que tras esa reunión, pidió a los productores apoyados por sus asesores jurídicos, formulen y fundamenten cada una de las peticiones que están exigiendo para que, este viernes puedan abocarse a cada uno de ellos para darles salida ante la gerencia del Ingenio. Recordó que en Valles, en el Ingenio Plan de Ayala, atendió una situación cuando los productores también exigieron la instalación de básculas porque creían que el pesaje no era fidedigno y cree que esa experiencia deja precedentes que ayudarán a sacar adelante este conflicto en el IAP dado que ambas factorías son del mismo grupo Santos. Por su parte, Tito Fortanelli expresó que la zafra no se ha visto interrumpida incluso dentro de cuatro días ésta llegará a su término con una molienda cercana a un millón 243 mil toneladas y quedan pendientes 14 mil toneladas en campo. Criticó que no estuvieran presentes representantes de la empresa dado que así nunca se llegarán a acuerdos pero espera que en la siguiente reunión puedan estar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Debe perfeccionarse método de elección del Contralor Interno Periodistas: Nada que celebrar el Día de la Libertad de Expresión Taxistas sostienen encuentro con delegado de la SCT Sigue entrega de premios de México con Valores Estudiantes del tecnológico buscan participar en evento nacional