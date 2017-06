Debe perfeccionarse método de elección del Contralor Interno El actual Congreso del Estado debe de corregir antes del inicio del siguiente trienio, el error en el que incurrió la anterior legislatura y modificar la ley ya sea para perfeccionar o bien para devolver al estado anterior en el que se encontraba, el método de elección del Contralor Interno expresó lo anterior el ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios GILBERTO ALMENDÁREZ Marín ex secretario del Ayuntamiento Y es que a finales de mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia en la cual dio la razón a dos alcaldes del estado entre ellos el de la capital Ricardo Gallardo, que promovieron un recurso de inconstitucionalidad a la reforma hecha por la anterior legislatura con la cual le quitaban al presidente municipal la facultad de designar a su contralor interno sino que éste tenía que ser propuesto por la primer minoría de regidores. Afirmó que el Congreso del Estado actuó mal al quitarle a los presidentes, la facultad de elegir a su contralor, por lo cual tendrán los actuales diputados tomar las medidas y hacer los ajustes a las leyes. Aclaró que era buena la intención de la anterior legislatura de darle autonomía a la figura de Contralor en cuanto a la toma de decisiones, ya que éstos recibían órdenes del mismo presidente cuando su función es fiscalizar los actos de la administración municipal pero “a lo mejor el mecanismo para su elección no es el adecuado, a lo mejor no es la primer minoría la que tiene que designarlo”. Almendárez Marín agregó que en ocasiones, el Congreso del Estado intenta invadir la esfera de la autonomía de los Municipios tal es el caso de la revisión de la Ley de Presupuesto de Ingresos que presenta cada Ayuntamiento y que en ocasiones lo manipulan los legisladores cuando no son asuntos propios de su competencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Media SEDARH en conflicto entre los cañeros y el IAP Periodistas: Nada que celebrar el Día de la Libertad de Expresión Taxistas sostienen encuentro con delegado de la SCT Sigue entrega de premios de México con Valores Estudiantes del tecnológico buscan participar en evento nacional