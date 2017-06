Periodistas: Nada que celebrar el Día de la Libertad de Expresión Los comunicadores exigieron que realmente exista una libertad para ejercer el periodismo en el país Alrededor de 70 periodistas de los diferentes medios de comunicación de la capital del estado y corresponsales, se manifestaron la mañana de ayer en la Plaza de Armas en el Centro Histórico, como una manera de alzar la voz en contra de la censura y las agresiones contra periodistas que se han dado en diferentes partes del país, mismas que ahora colocan a México como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer esta profesión. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Periodistas potosinos protestaron la mañana de ayer exigiendo un alto a las agresiones en contra de comunicadores en todo el país. Con el lema “Nada que Celebrar”, y en el marco de la celebración este 7 de Junio del Día de la Libertad de Expresión, fue alrededor de las 10:00 horas cuando aproximadamente 70 trabajadores de los medios de comunicación, tanto de Radio, Prensa Escrita, Televisión y Medios Electrónicos, comenzaron a concentrarse en el Kiosko ubicado frente al palacio de gobierno, llevando consigo cartulinas con las leyendas, “Basta Ya”, “Ya no más violencia contra la prensa” y “Alto a las agresiones contra periodistas”, los comunicadores exigieron que realmente exista una libertad para ejercer el periodismo en el país. Omar Gallegos Moreno, periodista de medios electrónicos participante en la protesta, entrevistado por Zunoticia, señaló que en esta concentración surgió a raíz de los casos de agresiones a periodistas potosinos que se han registrado, la última de ellas apenas este martes por parte de un funcionario municipal de la capital, hacia una reportera. Agregó que a pesar de ser pacifica, si se hizo un fuerte llamado a la sociedad en general, para que todos colaboremos en ser parte de garantizar la libertad de expresión en nuestro estado, donde, aunque no se tienen casos de periodistas muertos en el ejercicio de su trabajo como en otras partes del país, si se tienen casos de agresiones directas, tanto en la capital como en otros puntos, recordando la agresión que sufrieron hace unas semanas un reportero de Zunoticia y una reportera de Mileno, cuando trataban de dar cobertura a una invasión de predios. El pronunciamiento De acuerdo a información del presidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, Héctor Mendizábal Pérez, se tienen documentadas 18 denuncias de agresiones en contra de periodistas, de las cuales solo una ha sido resulta, y de estas al menos 12 se encuentran rezagadas, debido a la falta de celeridad en los asuntos por parte de la Procuraduría de Justicia e incluso la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. A la par de la protesta, los comunicadores lanzaron un comunicado a los periodistas de todo el estado y a la opinión pública señalando: Compañeros y compañeras periodistas, camarógrafos y fotógrafos: Hoy es el día de la libertad de expresión, lamentablemente no podremos celebrar nada, únicamente tenemos nuestras voces para que se escuche lo que vivimos a diario. Estamos en esta manifestación pacífica pero activa para exigir al funcionariado, a empresarios, a la iglesia, a la sociedad civil que el respeto a quienes ejercemos el periodismo en San Luis Potosí, sea parte de su vida, que exista tolerancia, crítica también, pero sobretodo que no intenten callarnos. Porque lo hemos vivido, cuando nos insinúan con las miradas que lo que preguntamos es incómodo para los entrevistados, cuando nos tachan de mentirosos, cuando nos dicen vendidos, lo cual también deberían poder comprobar, cuando nos acosan intentando una simpatía para eliminar los cuestionamientos sobre su función pública. Todos y todas tenemos derecho a la libertad de expresión, en el caso de los periodistas y gráficos, tenemos la responsabilidad de llevar ante la gente lo que está ocurriendo con el dinero que aporta a través de los impuestos; la obligación de ser ese enlace entre lo que es mentira hasta destapar lo verdadero. Aquí no nos matan, pero si nos agreden En abril, la organización “Artículo 19” en su informe “Libertades en resistencia” pidió al Congreso del Estado que elimine del Código Penal el delito de halconeo o deslealtad al empleo; perjudica a los compañeros porque se prohíbe recopilar información sobre los cuerpos de seguridad, aunque sean servidores públicos. Solo nosotros podemos callar, pero si compañeros en el país no están en silencio y aun así los matan, porqué tenemos que callarnos, ¡ya basta!, hasta donde estén nuestra más infinita admiración por el valor que nos heredaron y que no podemos desestimar y que no podemos permitir que nos amedrenten. Aquí no nos matan, pero sí nos agreden, nos intimidan y ¿qué es lo que elegimos? la autocensura. Hoy no celebraremos, pero demostremos que somos un gremio presente, que no nos vamos a dejar, aunque no se denuncie la mínima insinuación de violencia hacia nosotros, que no nos quedaremos callados. 