Requieren barandal más extenso en puente de Colonia El Carmen

Especificaron que el barandal de más riesgo es el que se encuentra en el carril con rumbo a Huejutla, ya que debido a que los barandales no son extensos tiene espacios en ambos inicios por donde se podría precipitar al río algún vehículo. Enfatizaron que el riesgo más perentorio es por las noches, especialmente los fines de semana, ya que en las inmediaciones hay un establecimiento en donde expenden bebidas etílicas que los compradores consumen en el área del estacionamiento. Agregaron que algunos de los adquiridores conducen vehículos y ya ebrios no tienen precaución ni alerta los sentidos, por lo que podrían despeñarse por alguno de los dos espacios, lo cual no obstante que no es considerable la altura sería un accidente lamentable. Para finalizar, quien se identificó con el nombre de Juan Andrés Navarrete exhortó públicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), para que coloquen barras de protección en los referidos espacios o en su defecto hagan más extenso el barandal.