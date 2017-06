Sugieren a regidores legislar decreto para evitar contaminación de drenajes fluviales

Huejutla, Hgo.- Comerciantes establecidos en las cercanías de los drenajes fluviales de donde emanan nauseabundos hedores, ya que son utilizados para depositar desechos, generalmente cárnicos, sugieren públicamente a los regidores para que legislen una ley tendiente a evitar la contaminación de los ductos que son exclusivos para agua llovida. Quienes por temor a sufrir algún tipo de represalias requirieron que sus nombres no fueran revelados, pero que están plenamente identificados, manifestaron que la disposición del titular de la Jurisdicción Sanitaria No. X, Basilio Velazco Hernández, de recubrir los drenes con plástico no fue la más acertada. Subrayaron que quienes generan la contaminación en el interior y exterior del Mercado Municipal son algunos compañeros comerciantes, a quienes al igual que cualquier ciudadano, lo que más les duele es el bolsillo, por lo que si se quiere terminar con el grave problema solamente sería aplicando fuertes sanciones de carácter económico. Especificaron que en reciente entrevista con un medio de comunicación regional, Velazco Hernández refirió que no le compete a la instancia a su cargo sancionar por el concepto de contaminación, “Por lo que sugerimos a los regidores locales, que son nuestros representantes, que tomen cartas en el asunto”. Para finalizar, expresaron que no obstante que el problema es de carácter grave, los regidores, deben de actuar con firmeza.