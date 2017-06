Piden a CFE verificar fallas constantes del servicio en Tahuizán Huejutla, Hgo.- El licenciado Román Martínez, consideró de lamentable y vergonzoso el actuar del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por ser una empresa de clase mundial, esto, debido a las constantes fallas que se tienen en el suministro de energía eléctrica en la calle San Luis Potosí de la colonia Tahuizán, deficiencia que afecta y ocasiona problemas de seguridad, de carácter laboral y de salud pública. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Román Martínez. Indicó que el problema no se da solo de ratos, sino que en ocasiones la luz se va toda la noche, por ello, urgió al personal de la CFE para que se aboquen en buscarle la solución correspondiente a las constantes fallas que se tienen en el suministro de la energía eléctrica en este sector poblacional de Tahuizán. “Ya sabemos que cuando no hay luz, hay peligro, sabemos que cuando la gente no descansa bien al otro día tiene que enfrentarse con trabajos que a veces son de mucho riesgo por eso es un problema laboral y además es un problema de salud pública porque hay muchos ciudadanos que guardan sus medicamentos en los refrigeradores”. “En la calle San Luis Potosí, a diario se va la luz dos a tres horas, y a veces hasta más, anoche llegó hasta las dos de la mañana, hace ocho días llegó la luz hasta las seis de la mañana. Sí vemos los esfuerzos de los trabajadores, sí van a trabajar, pero no hay luz”. Asimismo, señaló que los propios trabajadores infiltraron “que aquí nos mandan transformadores que no sirven y que no quieren en Pachuca, transformadores usados. Por ello, es vergonzoso que esta empresa de calidad mundial haga esto, queremos que se ponga las pilas el superintendente, los trabajadores no tienen la culpa”. Confirmó que el problema se ha acrecentado desde hace un poco más de un mes, “cada tercer día se va la luz, a veces a diario, el problema no se ve en todas las casas, se va en determinado número de casas, por eso la gente no protesta, aquí no tenemos un Delegado que de verdad se ponga las pilas y vaya a exigir. Creo que este es un problema que debe también de ver Protección Civil” ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reparan rejilla de drenaje fluvial en prolongación Corona del Rosal Sugieren a regidores legislar decreto para evitar contaminación de drenajes fluviales Requieren barandal más extenso en puente de Colonia El Carmen Cumplen UCLA y UCLTARH con acuerdo de cubrir drenajes Más de un mes sin agua en Colonia El Zapote