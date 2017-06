MIGUEL ÁNGEL OSORIO VISITA EXPOSICIÓN “FEMINICIDIO EN MÉXICO: YA BASTA” En cinco meses que ha durado, más de 90 mil personas han asistido, dijo y destacó a Irinea Buendía, Por ser una mujer cuya lucha por conseguir justicia para su hija Mariana. Estado | Estado 0 Comentarios

México.- El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong durante su visita a la exposición al Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, hizo un recorrido por una exposición que se montó hace ya cinco meses. denominado “Feminicidio en México: Ya Basta”. En cinco meses que ha durado, más de 90 mil personas han asistido, dijo y destacó a Irinea Buendía, Por ser una mujer cuya lucha por conseguir justicia para su hija Mariana, “hoy sin duda es un ejemplo para nuestro país. Se lo he dicho y hoy se lo reitero, mi solidaridad permanente, pero sobre todo nuestro reconocimiento por su lucha”. En el acto estuvo presente María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, de quién el Secretario expresó “cuya exigencia de acción y su acompañamiento también ha sido invaluable en un gran número de casos”. De igual forma hizo alusión a Mariana Lagarde, Julio Fragoso, Juliette Bonnafe, y Sharon Zaga, directora del Museo. A Linda Atach, Directora de Exposiciones Temporales. Ale Negrete y Lorena Cruz. “Se trata de una acción muy necesaria, muy importante, porque a través de este espacio se da voz a las víctimas y se promueve la acción conjunta entre organizaciones civiles y entre autoridades” insistió Osorio Chong. “Esta exposición sensibiliza a quienes la visitan y nos invita a participar como individuos en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Es muy importante trabajar, como lo hemos venido haciendo, para acabar, sí con la violencia institucional, pero al mismo tiempo se requiere un cambio legal igual o más profundo y ese es el cambio cultural y social”. Osorio refirió que el cambio en las conductas para entender que la violencia de género no

es normal y que el machismo nos debilita como sociedad. Ésta exposición, al permitir un vínculo

de solidaridad, de empatía con quienes han perdido a un ser querido, pero también al generar conciencia social, hacer un llamado a todas y a todos a la acción. Estimó el secretario de gobernación que esta exposición bajo un acuerdo se llevará a todas las entidades del país, “se llevará a cada uno de los estados, porque si no hacemos conciencia y esta exposición nos permita hacer conciencia al respecto, seguiremos pasando por momentos complejos respecto a la violencia de género que termina en feminicidios”. Dijo que será el Estado de México donde montará la exposición, “después nos iremos al estado de Veracruz, e iremos recorriendo cada una de las entidades, todas las entidades”. “Se ha recorrido dos meses la exposición en este lugar, por el número de visitantes tan importantes que han podido estar aquí, y les pedimos que nos den media hora de su tiempo y les va a dar toda una vida de conciencia respecto a lo que queremos erradicar y, por supuesto, castigar, que es la violencia de

