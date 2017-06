Expulsan a transportistas por embarazar a mujeres en Enramadas: Comisariado  

Señaló el representante de los trece Barrios de la comunidad de Mecatlán, que se realizó una reunión con los transportistas de la ruta de Tamazunchale – Enramadas, por petición de las autoridades de la comunidad de Enramadas. Señaló que debido a que tres transportistas de la comunidad de Mecatlán, que identificaron como Mucio, Arnulfo y otra persona más que no dio su nombre, quienes han dejado muchos hijos en la comunidad, de los cuales no se hacen cargo. Levantándose un acta el cual se leyó en voz alta, pidiendo de la manera más amable de no realizaran corridas a dicha localidad, por lo que ahora cubren Tamazunchale – Axumol. Menciona que le da pena por Mecatlán, ya que no es primer problema que tiene con los transportista, ya que la organización de la ruta Tamazunchale – Mecatlán, ha amenazado a los transportistas de Tezapotla, por levanta pasaje en su ruta. Asegura que la carretera es de todo y el pasaje tiene la libertad de decidir con quién quiere viajar, y el único grupo que cubre los horarios de forma regular es la de Tezapotla, ya que los de Enramadas en ocasiones los ha visto en El Frijolillo en donde se encuentra una cantina.