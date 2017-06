Real Amigos derrotó a Otates En otros resultados de la J2: Deportivo Pintor goleó 5 – 0 al Deportivo Chacatitla y el Deportivo Centro doblegó 3 – 1 al Deportivo SG Deportes | Deportes 0 Comentarios Real Amigos venció 2 – 1 al Deportivo Otates en la continuación de la J2 del torneo de liga “Daniel Andrade Fayad” de la LMFV. Huejutla, Hgo.- El sub campeón del torneo de copa (Real Amigos), se enfrentó al Deportivo Otates en la continuación de la segunda jornada (J2), del torneo de liga denominado “Daniel Andrade Fayad” de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos (LMFV), al final, Real Amigos venció 2 – 1 al Deportivo Otates. El encuentro se desarrolló en la cancha del corral blanco 3 y las incidencias comenzaron alrededor de las 18:00 horas en donde ambos equipos se estudiaron detenidamente y el jugador de Otates abrió el escore contando con la colaboración del arquero del Real Amigos, y así se fueron al descanso. En la parte complementaria los Amigos alineó a ex jugadores de Otates y Pedro Hernández consiguió el 1 – 1 y al minuto 78 Julio Cesar “el Coreano” Hernández disparó desde fuera del área y sorprendió al cancerbero del Deportivo Otates. Al minuto 80 “el Coreano” Hernández se hizo expulsar ya que barrió al rival y el silbante lo expulsó con roja directa, por una jugada temeraria en donde no impactó al jugador contrario, pero la regla dice: “dar o intentar dar” y dejó con 10 jugadores a su equipo, al final, Real Amigos cosechó sus primeros 3 unidades. En otros resultados de la J2: el Deportivo Pintor goleó 5 – 0 al Deportivo Chacatitla y el Deportivo Centro doblegó 3 – 1 al Deportivo SG. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alianza “reprobó” al ICESH Inter Unión “humilló” al MSB Curso de SICCED, en Huejutla Más de 100 goles en la LMFHL Pintor, “masacró” a Chuzudos