Transeúntes no soportan  los malos olores de las alcantarillas

Los vendedores de los diferentes locales cercanos a las oficinas del Transporte Vencedor manifiestan que como es su trabajo en el lugar donde cada uno se encuentra, tiene que estar aguantando este mal olor que se desprende de las alcantarillas, porque de alguna forma no les queda más que aguantarse. Mientras que otros refieren que los vendedores en organización y principalmente los carniceros deben de poner de su parte para hacer la limpieza sobre la banqueta y sobre las alcantarillas para que de esta manera disminuya el mal olor. Refiriendo además que con estos comentarios no es para incomodar a nadie, sino que solamente es para tratar de darle solución a un problema que no es muy grave, y que si comunican entre ellos puede mejorar la situación.