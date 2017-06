Debieron de mejorarse las JCyA y no desaparecerlas Ahora que los demandas laborales dependerán del Poder Judicial temen que pase lo mismo que con el NSJP, que no haya recurso para su implementación En vez de que el Gobierno Federal desapareciera la figura de las Juntas de Conciliación y Arbitraje debió de haberlas mejorado y eliminado los vicios que éstas tenían, expresó lo anterior el litigante Gilberto Almendárez Marín quien teme que pase lo mismo que cuando se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) es decir, que no se cuente con el recurso suficiente para realizar los cambios. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ACTUALMENTE LAS OFICINAS de la JCyA en Valles están con menos empleados, son deficientes y tienen vicios acusan En base a su experiencia, comentó que las JCyA debieron fortalecerse dándoles más recurso, más capacitación, más supervisión, porque “los errores, los intereses, las irregularidades que cometen las Juntas, nadie se los revisa, no hay recursos en materia laboral y no podemos impugnar las determinaciones, si es lenta la autoridad nadie los castiga, no hay sanciones internas y ese es un problema serio” agregó. Recordó que el año pasado, el Congreso de la Unión avaló la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal y a partir del 2018, desaparecerán las JCyA y las demandas laborales pasarán a ser casos atendidos por el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, expresó que a poco más de seis meses de ello, no se sabe si el PJF contará con recursos extras para ello, si contratará a personal nuevo para fungir como jueces como lo establece la reforma o si por el contrario operará el nuevo sistema con el mismo personal que ya tiene lo cual sería peor dado que incurrirían en los mismos errores en los que ahora se encuentra el NSJPA. “Para principios del 2018 es cuando ya tienen que iniciar y estamos hablando de seis meses para que empiecen a juzgar los juzgados de lo laboral y aquí no vemos avance alguno, al contrario, vemos que han disminuido el personal de la Junta, que muchos de los que están ahora se pensionan y ¿cómo se le va a hace frente a estas situaciones laborales” añadió. El temor que existe en los abogados postulantes indicó, es que el PJF se haga cargo de los temas laborales con el mismo personal que actualmente tiene “sin capacitación, que ocurra lo mismo con el NSJPA, donde no se capacitó a la gente y ahora tenemos más retrasos en el sistema de aplicación de la justicia”. Recordó que la intención del Ejecutivo Federal era hacer más pronta la aplicación de la justicia ciudadana, entre ellos los temas laborales sin embargo dijo que continúa “igual o peor la administración de justicia en materia laboral” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Eligió el PRI delegados para asamblea estatal Especialistas en visión atenderán a personas de escasos recursos Diputada da sobres con dinero a jueces auxiliares Procedente registro de una de dos aspirantes a la SG del PRI Asaltantes arman balacera contra policías estatales en el libramiento