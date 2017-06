Por estiaje racionan el agua en Tlaxcala A partir de las siete de la mañana se proporciona una ficha para entregar tres cubetas por familia. Seiscientos setenta habitantes tienen que sobrevivir con veintiocho mil litros de agua, por casi una semana, es la odisea que viven los habitantes de Tlaxcala, un barrio de la localidad de Enramadas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios A partir de las siete de la mañana comienzan a repartir agua en el Barrio de Tlaxcala, en la comunidad de Enramadas. En entrevista con Cirilo Santos Fortino, delegado de Tlaxcala, señala que durante esta temporada de calor sufren el estiaje, ya que cuentan con una pileta de 28 mil litros, la cual tiene que suministrar a sus habitantes, la cual no se da abasto. Aseguró que el 15 de abril comenzaron a racionar el agua, cinco cubetas de veinte litros por familia cada tercer día, pero en la temporada de mayor calor como es el mes de mayo y junio, se vieron en la necesidad de bajar a tres cubetas cada semana, que es empleado solo para la preparación de los alimentos y tomar. Menciona que para el aseo tiene que buscar otras alternativas como bajar al rio de la localidad de Tlalocuil, Huchuapa, Tezonapa, entre otros, recorriendo por lo menos entre seis a siete kilómetros con ánforas o cubetas, otros pagan un viaje especial el cual le cobran doscientos cincuenta pesos por llenar un tanque de doscientos litros, y para los que tiene un poco más de recurso compran una pipa de agua a mil doscientos pesos. Agregó que para tener un control de la repartición del agua en la pileta, a partir de las siete de la mañana se comienza a repartir una ficha a cada una de las familias que se encuentran formadas antes de seis de la mañana, y hasta donde alcance, que es alrededor de las nueve de la mañana cuando terminan por vaciar el depósito, por lo que lo cierra con candado para que se recupere hasta los siete días. Pozo profundo Desde el marzo del 2016 comenzaron a gestionar un pozo profundo, pero fue hasta este año cuando obtuvieron una respuesta en donde al realizar estudios en tres puntos, cerca del auditorio fue donde probablemente encontrarían agua. Fue en el mes de marzo cuando comenzaron a realizar los trabajos, el cual ya lleva cavando por lo menos ciento trece metros, pero hasta el momento no han encontrado agua, por lo que ahora continúa hasta los ciento cuarenta. Señaló la secretaria del comité, que desafortunadamente no avanzan en los trabajos, debido a que la maquinaria que está realizando la excavación es obsoleta, ya que trabaja cada tercer día, debido a fallas mecánica. Piden a Dios que pronto encuentren agua, ya que no soportan esta situación de estar racionando el agua, nada más para lo más básico, cuando en la temporada de calor es cuando más se requiere, aseguran que el año pasado comenzaron a racionar el agua el 6 de febrero, casi siete meses no tuvieron agua. Ayuda Señala el delegado Santos Fortino que ha emitido una solicitud al departamento de APAST, para que por lo menos dos veces por semana les reparta agua, pero solamente le han entregado una hace como un mes y hasta ahorita ya no han tenido respuesta, le aseguraron personal de APAST que no cuenta con unidad, ya que están todas descompuestas, pero en cuanto puedan les van a enviar una unidad. Concluyó que es muy triste lo que se está viviendo en el Barrio de Tlaxcala, ver niños, mujeres y ancianos haciendo filas para cargar sus cubetas o ánforas de agua, el cual tiene que racionar durante una semana. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gestionan rehabilitación de línea de drenaje Alto índice de hombres con problemas prostáticos y renales: Homero Reséndiz Foco de infección por drenaje colapsado en Tamán: Maribel Violencia porque hemos cerrado el corazón a Dios Talleres del SMDIF previenen la violencia en la familia