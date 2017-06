Apreciaciones La falta de lluvias en la región comienzan a reflejarse en complicaciones para las familias por la falta de agua en sus localidades. Las lluvias registradas hasta el momento han atenuado lo extremo del clima, pero no han sido aun suficientes para abastecer los mantos y cubrir las necesidades de la población. En casos como Enramadas, donde en su barrio de Tlaxcala, los habitantes ya reportan preocupación por esta situación pues según sus autoridades han llegado a la necesidad de controlar el abasto de agua y racionarla hasta de tres cubetas por familia a fin de que todos alcancen. El uso del líquido es para cuestiones elementales de servicio domestico, pero para el caso del aseo personal las familias tienen que acudir a los ríos de las comunidades vecinas para poder hacerlo. Quienes tienen forma de pagar el servicio de pipas, pues dispone de ellas, pero quienes no, tienen que limitarse a lo que se les puede dotar del líquido o acarrearlo desde lugares cercanos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En esta comunidad por parte del municipio se ha proyectado la construcción de un pozo profundo, lamentablemente para los pobladores hasta el momento no se ha podido localizar el manantial, aun cuando ya se ha perforado una profundidad de más de 100 metros. Se trabaja en un poco más a ver si les es posible encontrar el manantial y de esta forma resolver sus necesidades de agua. El partido Revolucionario Institucional realizó en diversas sedes la elección de sus asambleístas para la reunión estatal donde definirán a los delegados que participarán en la convención nacional. En Tamazunchale aun cuando se preveía que podría presentarse más de una planilla, los trabajos se llevaron en orden y al final se propuso solo una planilla, la que representará al municipio en la asamblea en el estado. Durante la integración de la planilla se aprovechó para brindarles a los delegados una capacitación sobre las funciones y papel que deberán desempeñar. En barrio Guadalupe, Tamán ha comenzado a generarse una inquietud contra el ex presidente Octavio Rivera, pues a decir de algunos representantes de la comunidad, se les inició en la administración anterior la construcción de la delegación pero los trabajos quedaron inconclusos y desconocen si se van a terminar o no. La inquietud sin embargo es promovida por un ex trabajador del ex alcalde, con lo que se desconoce si realmente la inquietud es motivada por la falta de terminación o por algún acuerdo no cumplido. Finalmente la obra casi está terminada, pero no se ha utilizado porque presuntamente se pretende inaugurar, solo que para antes de que se lleve a cabo ese proceso deberá haberte atendido los detalles que aun quedan por realizar en el inmueble. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones