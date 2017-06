Tablajeros trabajan en condiciones insalubres ante falta de rastro -Las casas de matanza operan sin medidas de higiene. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Tablajeros realizan las matanzas en sus casas la mayoría en el suelo, con condiciones insalubres ante la falta de un lugar apropiado para dicha práctica Jaltocán, Hgo.- La falta de espacios adecuados para la matanza de animales, ha sido una problemática con la cual han tenido que lidiar los tablajeros del municipio, debido a que siguen operando con las viejas prácticas insalubres que pueden ocasionar la contaminación de la carne y con ello provocar riesgos a la salud. En el municipio, como en la mayoría de la región no existen rastros que vigilen la matanza de animales que son sacrificados para la comercialización de la carne, esto aunque ha sido ignorado por las autoridades, no deja de ser un foco de riesgo para las enfermedades, debido a las condiciones insalubres en las que trabajan muchas de las casas de matanza. Entrevistado al respecto Modesto Soni Sánchez, líder de los comerciantes en el municipio, dio a conocer que hace algún tiempo los tablajeros presentaron solicitudes ante varios funcionarios de gobierno, y autoridades locales, pero que sin embargo nunca obtuvieron respuesta favorable para la construcción de un rastro, por ello dejaron de seguirlo gestionando. Soni Sánchez dijo que los comerciantes matan en sus domicilios de acuerdo a sus posibilidades, ya que ese ingreso es el sustento de sus familias, por lo que no pueden esperar hasta que les sea autorizado un rastro, ya que la mayoría de los municipios no lo tienen, sin embargo aseguró que no quitarán el dedo del renglón y que volverán a tocar puertas para que se pueda lograr un espacio con características de rastro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Proyectos ambientales en escuelas han quedado en el olvido Piden esterilización por vagancia de animales Piden tomar medidas de precaución durante las peregrinaciones Antorchistas podrían manifestarse Invitan a adultos a estudiar el nivel básico en sistema abierto