Proyectos ambientales en escuelas han quedado en el olvido Jaltocán, Hgo.- La falta de educación ambiental en las escuelas ha sido un problema que se ha venido dando desde hace un tiempo y que ha quedado en el olvido, debido a que niños ya no realizan programas para el cuidado de los ecosistemas. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Las campañas ambientales sobre el cuidado del medio ambiente organizadas en las escuelas dejaron de practicarse A pesar de los graves daños que sufre el medio ambiente, por la contaminación y sobre explotación de los recursos naturales por parte del hombre, la educación ambiental ha sido un tema que no se ha tratado en los alumnos durante este periodo, por lo que las campañas de recolección de productos reciclables, separación de basura, reforestación, entre otros fueron olvidados en las aulas. Lo anterior según fue dado a conocer por los mismos profesores, quienes explicaron que esto ha sido porque en los programas educativos se marca cada año los temas a tratar, por ello el año pasado el alumnado en los diferentes niveles educativos participaron en las campañas organizadas por áreas de ecología, pero que en este no se realizaron. Los profesores dijeron estar conscientes de la importancia de dicho tema, por lo que mencionaron que esperan que en el próximo periodo se vuelvan a tocar los temas ambientales y campañas, para con ello enseñar a los alumnos sobre los cuidados del medio ambiente para que se les vaya formando una cultura de amor a la naturaleza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tablajeros trabajan en condiciones insalubres ante falta de rastro Piden esterilización por vagancia de animales Piden tomar medidas de precaución durante las peregrinaciones Antorchistas podrían manifestarse Invitan a adultos a estudiar el nivel básico en sistema abierto