¡Murió calcinada en su milpa! Atlapexco, Hgo.- Una tétrica muerte encontró una persona de la tercera edad de éste municipio, ya que al llevar a cabo la quema de basura en su milpa, las llamas se salieron de control y terminó en medio del fuego, por lo que murió calcinada.

Una mujer murió calcinada en su milpa, no pudo escapar de las llamas cuando realizaba la quema de basura. Los hechos se habrían registrado el pasado viernes por la tarde, en la comunidad de San Isidro, sin embargo, el cuerpo de la infortunada mujer fue descubierto hasta la noche por sus propios familiares. Trascendió que la hoy occisa respondía al nombre de Anacleta N. de aproximadamente 60 años de edad; De acuerdo a vecinos del lugar, la mujer salió desde muy temprano de su domicilio a realizar labores en su milpa, por lo que habría llevado la quema de basura, sin embargo, las llamas se salieron de control y la alcanzaron, de ahí que nada pudo hacer para salvarse. Asimismo, familiares de la anciana, al percatarse que no regresaba a su domicilio salieron en su búsqueda y finalmente la encontraron sin vida dentro de su milpa. De este lamentable hecho dieron parte a las autoridades de la localidad y a su vez a la dirección de Seguridad Pública, por lo que acudieron hasta el lugar en donde se encontraba el cuerpo de la mujer e informaron a la agencia del ministerio público. Finalmente el cuerpo fue entregado a los familiares para darle cristiana sepultura, ya que a petición de los mismos, no fue llevado al SEMEFO al considerar que todo se trató de un accidente.