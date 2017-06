Los apoyos académicos a jóvenes indígenas. La educación es y ha sido la base que permite que los pueblos ejerzan plenamente su libertad y promuevan el crecimiento del entorno económico y la mejoría en todas las condiciones sociales de una comunidad. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Nuvia Mayorga Delgado. En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tenemos la convicción y estados comprometidos con lo arriba expresado, estamos conscientes y somos sensibles ante los retos sociales y económicos que enfrentan muchas comunidades de nuestro país y sabemos que la mejor manera para afrontarlos es con la educación. Sin duda, es muy gratificante es el ser partícipes en el apoyo de los sueños jóvenes, en particular, los indígenas para que puedan acceder a educación, que hace años hubiera sido muy difícil verlos realizados. Comento esto, porque quiero compartir en estas líneas, la historia de Edwing Ezequiel Jiménez Fabián, quien es alumno de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), joven indígena de 23 años, perteneciente al Pueblo Purépecha, quien es becario por parte de la CDI desde agosto del 2014. Destacado por su disciplina y dedicación, ganó además una beca para participar en el Programa de Verano ITAM-Stanford, del 11 al 22 de julio del 2016. A partir de dicha experiencia académica intercultural desarrolla como tema de tesis: “Los usos y apropiaciones del bosque en la comunidad de Cheran”. Llegar a la universidad no solo fue un sueño para Edwing, sino un propósito y un reto de vida, es así que tuvo que migrar de su comunidad de origen a la ciudad de Morelia, para iniciar sus estudios de nivel superior en agosto de 2013, enfrentando grandes retos, entre otros, desde el tener que caminar del lugar donde pernoctaba hasta la universidad; su adaptación al modelo académico universitario, el enfrentarse a la problemática económica y ver como se etiqueta a las personas, al sentirse observado como alguien “raro” por su origen indígena. El comentó: “Falta mucho por hacer, todavía se vive en una sociedad donde no se acepta a los diferentes”. Historias como la de Edwing, nos invitan a seguir trabajando en los apoyos educativos, por ello en la CDI otorgamos Becas de Nivel Superior y Apoyo a Titulación, a mayo de este año, se han asignado 2,040, distribuidas en 25 entidades federativas. La modalidad de Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, tiene como objetivo apoyar a jóvenes indígenas que estudian carreras de nivel licenciatura, es un componente del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, con el que se brinda un apoyo económico mensual de 1,000 pesos, hasta por doce meses. La ampliación del apoyo se da hasta por seis meses para la elaboración de tesis y el Apoyo a Titulación de hasta 5,000 pesos, para los gastos derivados de la titulación en el nivel superior de un estudiante indígena. Sin duda, la educación es la principal herramienta para continuar construyendo un México más justo y equitativo. Seguiremos apoyando la educación de los jóvenes indígenas con casos como el de Edwing, que son una de nuestras grandes motivaciónes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Piden reparar ventiladores del auditorio El 18 de julio concluirá el Ciclo Escolar 2016-2017: FM Varios autos del servicio público requeridos por personal del STCH Presa de La Corrala, una fuente de desarrollo Impulsa Toyaualyolis la siembra del Piñón en la Huasteca