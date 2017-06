Comerciantes agradecidos aunque trabajen en la calle y banquetas Por eso en estas temporadas de política debemos de ver quien en verdad nos va a apoyar. Los comerciantes de la organización “Xicoténcatl”, dicen estar agradecidos con el apoyo que les ha brindado el Presidente Baldemar Orta López, por lo que piden en este próximo tiempo de política nuevamente analicen cada una de las opciones que se presentarán, y las propuestas que cada uno de los candidatos y si realmente apoyará a los comerciantes como tal, ya que luego se distingue a la persona que está en contra del comercio, así lo aseguro el Secretario de la organización “Xicoténcatl”. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Pablo Sánchez Reyes, Secretario de la organización “Xicoténcatl”. Pablo Sánchez Reyes, Secretario de la organización “Xicoténcatl” de Tamazunchale, dijo “hasta el momento estamos trabajando bien, aunque sea aquí en la calle, vemos que ha crecido mucho el comercio ambulante, porque viene mucha gente de las comunidades ya que no hay otra forma de empleo, de sostener a sus familias, aunque sea en las banquetas o en las calles, pero tienen que llevar sustento a sus familias”. Señaló, “agradecemos al presidente de que nos esté dando la oportunidad de seguir vendiendo en las calles, principalmente a ellos, porque en su momento lo apoyamos y gracias a dios nos ha cumplido su palabra, y todos los comerciantes somos activistas y por eso lo apoyamos y ahora el a nosotros”. Añadió, “porque en temporadas electorales todos los candidatos apoyan, pero hay que ver muy bien sus propuestas, si es una persona que en verdad se va a poner la camiseta para apoyar a los comerciantes ambulantes, entonces si vamos a jalar con él, porque si es una persona que siempre está en contra de nosotros como quiere que lo apoyemos”. Puntualizó, “nosotros luego identificamos a la persona que está en nuestra contra, pero hasta ahorita estamos muy agradecidos con el presidente Baldemar Orta López, y personas como el no encontramos por eso le agradecemos mucho”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Al país se lo está acabando la corrupción Alcalde festejó a los periodista en el día de la libertad de expresión Urge la rehabilitación de sistema de drenaje Andrés Pérez no descarta en participar en el 2018 En “Los Naranjos” vecinos temen ante cables cargados de hierbas