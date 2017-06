Magistrados sin escoltas a pesar de la inseguridad

Entrevistado al respecto Ricardo Sánchez Márquez, Presidente del Supremo Tribunal, señaló que hasta el momento ninguno de los integrantes del tribunal, ha presentado alguna solicitud ante la instancia para que se le asigne algún tipo de seguridad personal, llámense escoltas. Señaló que para nadie es desconocido los incidentes que ocurren en el estado, pero esto no ha sido factor para que ellos soliciten algún tipo de seguridad especial para sí mismos, a pesar de la delicadeza de los casos que se tratan por parte de los magistrados, “es una responsabilidad que tenemos y creo que el que nada debe nada teme, mientras hagamos las cosas con honestidad no tienen por qué amedrentarnos”, señaló Sánchez Márquez. En cuanto a si de parte del Poder Judicial se brindará alguna capacitación especial a los jueces auxiliares en temas de drogadicción, señaló que esto le corresponde a la Secretaría de Salud o a las dependencias de seguridad pública, ya que ellos como tribunal no tienen la capacidad para darle seguimiento a este tipo de situaciones.