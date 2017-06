Químicos en Movimiento elaboran pomada de frutas para combatir la soriasis Ya se inició ante la COFEPRIS en coordinación con la Fundación de Soriasis, un protocolo para obtener el permiso para la distribución de esas pomadas La Fundación de Soriasis de México A.C. firmó un convenio con la asociación de Químicos en Movimiento con el fin de elaborar pomadas o cremas a base de frutas como cítricos con el fin de combatir a dicha enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios A base de cítricos como el limón y la lima, pretenden elaborar una crema para la soriasis. Fabiola García Álvarez presidenta de la asociación de Químicos en Movimiento explicó que la soriasis es una enfermedad autoinmune en la piel que se presenta en los codos, brazos, rodillas tórax o cuero cabelludo que genera dolor, comezón y sobre todo genera incomodidad y vergüenza en quien la padece por el aspecto. La intención dijo, es elaborar las cremas con frutas como la lima y el limón que cuentan con Vitamina C, dado que cuentan con sustancias que no alteran o dañan a la piel sino al contrario ayudan a mejorar los síntomas y la calidad de vida. García Álvarez expresó que la presencia de la soriasis se da en personas debido a múltiples factores entre ellos el estrés, tener una vida sedentaria, la obesidad, ser alcohólico entre otros más que no tiene cura al contrario, debido al daño en la piel, ésta puede presentar proliferación de bacterias u hongos, incomodidad por el calor y el sudo que se genera en la epidermis. De momento dijo, ya se inició ante la COFEPRIS en coordinación con la Fundación de Soriasis, un protocolo de investigación para poder obtener el permiso debido fundamentado con estudios, para la distribución de esas pomadas. Por lo pronto expresó por último, están dándose gratuitamente aplicaciones a pacientes que se han acercado a la asociación y que tienen soriasis para que lo prueben en espera de que la COFEPRIS les dé el permiso o patente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA DSPyTM impartió charla a miembros de la UCD Magistrados sin escoltas a pesar de la inseguridad Productos con publicidad engañosa serán asegurados principalmente naturistas Hay que esperar para hablar de alianzas: Cesar González Avanzan negociaciones entre CAP y el gobierno