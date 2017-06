DSPyTM impartió charla a miembros de la UCD

Poco más de 100 adheridos a la UCD acudieron a las oficinas de la organización a las 11:00 horas de este sábado, en donde cuatros elementos de la corporación policiaca abordaron temas como la aplicación del Reglamento de Tránsito, de no exceder el límite de velocidad, de la necesidad de contar con la licencia de conducir vigente. Además explicaron a los propietarios de los vehículos americanos de la importancia de no usar el teléfono celular al conducir, estar alerta a la señalética que se ubica en las calles y respetarlos para evitar percances carreteros como las preferencias, el límite de velocidad entre otros. Exhortaron a los miembros de la UCD a leer el Reglamento Vial vigente en el municipio y que opera en el estado para conocer no solo sus derechos sino las obligaciones como propietarios de vehículos. Altamirano García agradeció la respuesta del director de la Policía Valentín David Franco Pineda ante quien hace días atrás, le pidió enviara agentes viales para llevar a cabo esas pláticas informativas.