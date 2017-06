Hay que esperar para hablar de alianzas: Cesar González A pesar de que a nivel nacional ya se habla de que la alianza PAN-PRD pudiera darse para la candidatura para la Presidencia de la Republica, dados los resultados que estos partidos han tenido en conjunto en otros estados y que esta pudiera aterrizarse a nivel local, el ex candidato del PRD a la presidencia municipal Cesar González, señaló que aún es muy pronto para pensar que esta alianza es inminente. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Cesar González García, ex candidato a la Presidencia Municipal por el PRD. Entrevistado por Zonoticia, dijo que aunque a nivel nacional, los dirigentes de ambos partidos, tanto Ricardo Anaya como Alejandra Barrales, han logrado coincidencias, en el ámbito local las condiciones de ambos partidos son diferentes, pues las figuras tienen diferentes intereses y si realmente se busca una alianza, esta debe de darse con un proyecto en favor de la gente y no de intereses personales. Agregó que a pesar de la “unidad” de PAN-PRD, ambos tienen en sus filas corrientes que no aprueban esta unión y buscan apoyar a otros partidos como Morena, debido a que hay alianzas que pudieran entenderse como movimientos en beneficio del sistema o del PRI. Dijo que desafortunadamente las alianzas se dan para perjudicar a otros partidos y lograr tener el poder por el poder, y dejan de lado los verdaderos intereses de los ciudadanos ya que los problemas de seguridad, salud y empleo continúan. En cuanto a la posibilidad de que en la ciudad se de una alianza PRD-PAN para el 2018, dijo que aún hay que esperar a que se “acomoden” las cosas, lo que podría ser por el mes de septiembre, y en su caso solo la aprobaría si realmente se tiene un buen proyecto, dejando entrever que este debería de tener a un perredista a la cabeza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA DSPyTM impartió charla a miembros de la UCD Químicos en Movimiento elaboran pomada de frutas para combatir la soriasis Magistrados sin escoltas a pesar de la inseguridad Productos con publicidad engañosa serán asegurados principalmente naturistas Avanzan negociaciones entre CAP y el gobierno