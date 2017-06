Mujeres pelearon por el amor de un hombre Son originarias de la comunidad de Tlalchiyahualica. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Dos mujeres pelearon en el interior de una cantina. Atlapexco, Hgo.- Tremendo agarrón se dieron dos personas del sexo femenino al interior de una cantina de la cabecera municipal, hechos que sucedieron el pasado sábado por la tarde y tuvieron que separarlas para evitar que se hicieran daño. Trascendió de manera extra oficial que las féminas son originarias de la localidad de Tlalchiyahualica y el inicio de la campal riña se debió presuntamente al pelearse la compañía de una persona del sexo masculino. Fue de ese modo en que se liaron en una dura pelea por lo que algunos que se encontraban en el interior del establecimiento con razón social El Paraíso, tuvieron que intervenir y lograron separarlas. Por otro lado, de este hecho lamentablemente no intervino la policía municipal ya que no fue reportado ante el temor que el negocio fuese clausurado. Asimismo es preciso recalcar que no es la primera vez en que en esta cantina se presenta una riña, como se recordará, durante en el mes de mayo se suscitó una pelea en donde dos personas resultaran lesionadas, una de ellas de gravedad y que después de pasar varios días en el hospital murió a consecuencia de la brutal golpiza que le propinaron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alertan circulación de billetes falsos de 500 ¡Murió calcinada en su milpa! Presidenta municipal visitó la localidad de Santo Tomás Le niegan agua a familia de Ixtacuayo Incendio arrasó con milpa en La Reforma