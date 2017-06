“Yo siempre tengo una pasión en la política”: JAOM “No, no hay imposiciones nuestro partido tiene procesos democráticos y ni siquiera los tiempos son, es una realidad de que acelerados serán los demás”, refirió José Antonio Olivares. Huehuetlán, S.L.P.- Consiente de que aún no son los tiempos y de manera responsable, José Antonio Olivares mejor conocido como “Pepe Toño” declara que no existen favoritismo para su persona por parte del comité directivo estatal para una imposición pero además dijo que no son los tiempos para pensar en trabajos de candidaturas. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios José Antonio Olivares Morales, militante del PRI en Huehuetlán. “Nosotros estamos enfocados a trabajar, nosotros tenemos un compromiso de atender nuestro trabajo, lógicamente me apasiona la política puedo hacer lo que quiera los fines de semana y no hay imposiciones aquí nadie gana nada porque si, aquí lo que hay que hacer es ponernos a trabajar hay que demostrar el trabajo, nuestros ciudadanos lo que requieren es políticos de frente de trabajo de campo no estar echando de tras de otros lugares donde no se vean”, declaró. Por lo que ante la pregunta expresa de la imposición que se pregona entre los mismos priistas, señaló “no, no hay imposiciones nuestro partido tiene procesos democráticos y ni siquiera los tiempos son, es una realidad de que acelerados serán los demás, preocupados estarán los demás pero nosotros estamos dedicándonos a trabajar y que bueno que el trabajo hable bien que bueno que el trabajo te lleve hacia donde la gente te mencione como una posibilidad y que bueno pero ojala todos nos dedicáramos a trabajar de esta manera con una responsabilidad hacia nuestros ciudadanos hacia nuestra gente”, dijo. Y ante la pregunta de un interés por contender en las próximas elecciones por la presidencia municipal contesto, “yo siempre tengo una pasión en la política y la verdad en ese mismo apasionamiento este interés pero un interés responsable hay que esperar los tiempos hay que ser responsables y no mezclar una cosa con la otra pero siempre va a haber las ganas va a haber ese gusanito por dentro pero te digo hay que esperar tiempos hay que exponer nuestros procesos democráticos que esos son los que van a hablar más bien, no se puede hacer ese tipo de yo creo mucho en los procesos, en los tiempos y lejos de eso no puedo decirte más, hay que esperar”, puntualizó al tiempo que remarcaba “no pueden estar haciendo las declaraciones tan a la ligera eso es reflejo de debilidad de las personas que lo dicen”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Podría generar manifestación pleito por tierras en Chunutzen I Director condiciona a estudiantes y padres de familia PAN inicia apoyos para la población 20 viviendas para Alaquish, serán entregadas en tiempo y forma por el ayuntamiento Vecinos de “La Pimienta” piden retiro de escombros