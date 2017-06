Piden intervenga el alcalde en el cobro de drenaje sin tenerlo

Ante la queja dada a conocer hace unas semanas, la autoridad de la citada colonia, mencionó que hace unos dias agendaron tener una reunión con el alcalde municipal, Baldemar Orta López, sin embargo no fue posible, por lo que ahora esperan se les vuelva a agendar para darle seguimiento a esta situación que aqueja a los vecinos de una de las calles, que están pagando el servicio del drenaje, y que sin embargo no cuentan con él. Recordaron que el departamento de agua potable, que dirige Arturo Aradillas Sánchez, está cobrando la cantidad de 20 mil pesos para poder rehabilitar la tubería del drenaje, para unas cuantas familias que habitan en este sector, sin embargo son de escasos recursos, por ello piden la intervención del municipio. Mencionó el delegado, que se espera tener una respuesta favorable por parte del APAST, así como del alcalde, “es necesario que se realice esta rehabilitación, pero no tenemos por qué pagar, si se supone que ya lo están cobrando en el recibo y desde hace mucho tiempo que no contamos con ese servicio”.