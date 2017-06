Hoy termina zafra en el IPA con buenos números Muy seguramente este martes, llegará a su término en el Ingenio Plan de Ayala (IPA) la zafra 2016-2017 con resultados muy por encima de los obtenidos en las moliendas de otros años afirmó lo anterior el dirigente cañero de la CNC Antonio Juárez Torres. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios HASTA EL DÍA DE AYER, SOLO quedaban en campo 5 mil toneladas de caña aun por procesar En entrevista informó que iban a tener el lunes la reunión del comité de producción para analizar el fin de la molienda dado que solo se tenían cinco mil toneladas en campo aun por cosechar. El KARBE hasta el lunes dijo, se ubicaba en 125.284 y con una molienda de un millón 187 mil 790 toneladas procesadas más las 5 mil toneladas que estaban en campo por lo cual no llegarán al millón 200 mil toneladas como tenían previsto. “Se nos bajó mucho el estimado pero son situaciones que sucedieron, es buen número porque al moler un ingenio un millón 200 mil toneladas pues es bastante bueno” agregó. Recordó que en la zafra 2010-2011 obtuvieron un KARBE de más de 130 puntos pero desde entonces se tuvieron cifras muy bajas por lo cual, el resultado tenido en la actual será benéfico para los productores. Por otra parte, al conmemorarse este lunes el Día Mundial contra el Trabajo Infantil Juárez Torres expresó que está prohibida la contratación de niños en el corte de caña dado que está penado por la autoridad laboral y afirmó que anteriormente eran los adultos quienes llevaban a sus hijos de 10 o 12 años. “Le tenemos prohibido a todos los cabos, pero si el padre de familia desea llevar a su hijo, él tiene que firmar una responsiva donde si sucede algo ya no es culpa del cabo ni de nosotros, es bajo su riesgo” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Quieren adueñarse de una parte del paraje El Jabalí Llaman a a respetar horarios de recolección Piden definan si baños de primaria serán concluidos Asignan escolta a regidor del PRD por cuestiones de seguridad Por burocratismo no hay agua en La Concepción