Piden definan si baños de primaria serán concluidos

Cabe recordar que el lunes de la semana pasada, madres de familia denunciaron que los baños quedaron inconclusos desde la anterior administración municipal sin que se les notificara para cuándo estarán listos. Marcela López Zúñiga tesorera de la mesa directiva de la Sociedad de Padres expresó que acudieron ante el Municipio para pedir les definan si la obra se terminará ya que, aunque aceptan que no es de este trienio, les han dicho que no se dejó el dinero, lo cierto es que los niños están sufriendo. Por lo pronto, indicó que el secretario del Ayuntamiento se comprometió a que este próximo viernes les informará del estado que guarda la obra según lo detalle el titular de CODESOL Saúl Ortega Alvarado. Entrevistado a parte, Luis Fernando González recordó que esa obra de los sanitarios así como otras más, están observadas por la Auditoría Superior de la Federación y por el momento no las pueden tocar porque no tampoco hay recurso económico.