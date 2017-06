Quieren adueñarse de una parte del paraje El Jabalí

Acusó directamente a la propietaria del rancho María Bonita, misma que hace cuatro días cercó parte del paraje El Jabalí “se quiere adueñar de un área que no es de ella porque el río es federal”. “Nos afecta bastante porque se ha adueñado de gran parte del río que es federal y no de ella, nos ha orillado a que movamos el módulo de información turística un poco más adentro, les informamos a los turistas que no se espanten, que no tengan miedo porque nos cerraron” expresó. Recordó que el paraje es de reciente creación ya que apenas hace dos meses fue abierto, tiempo en el cual ha entrado una gran cantidad de turistas quienes han salido satisfechos “porque les hemos ofrecido comida típica, hospedaje, área de acampado, el abrevadero, tres cascadas, la cueva del agua, el muégano y la playita donde hay una alberca”. Solicitó a la alcaldesa de Aquismón Yolanda Cepeda Echavarría “que nos eche la mano porque no se vale que nos estén robando algo que no es de esas personas”.