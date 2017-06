No seremos cómplices de ningún acto de corrupción ni chantaje: PAN San Luis Potosí, S.L.P.- Ante el video publicado por un periódico de circulación estatal; el Partido Acción Nacional en San Luís Potosí exige a las autoridades se aplique todo el peso de la ley a los diputados que están presuntamente involucrados en una red de corrupción que ha dejado a la vista de todos la extorsión de que son objetos los alcaldes. Estado | Estado 0 Comentarios El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, Xavier Azuara Zúñiga, declaró que el PAN no será cómplice de ningún acto de corrupción ni chantaje a ningún ciudadano sin excepción; la corrupción es el cáncer que lacera hoy a los potosinos, no permitiremos ninguna extorsión a alcaldes para corregir observaciones de sus cuentas publicas, declaró. El dirigente estatal comentó que la conducta del Dip. Enrique Flores Flores, no define los valores ni espíritu de servicio del Partido Acción Nacional, lamentó que su actitud este a favor de la opacidad y oriente a cometer actos de corrupción. El Diputado Enrique Flores, enfrenta un proceso de expulsión por desacato a las decisiones de la Comisión Permanente Estatal, y no se descarta que el vídeo sea tomado como una prueba superviniente de la Comisión de Orden Estatal para agilizar este proceso, de igual forma, el presidente estatal declaró que este asunto ha rebasado el ámbito estatal, y será la Comisión Nacional Anticorrupción quien también emita un fallo al respecto. Azuara Zúñiga manifestó, que panistas han dado a conocer a la dirigencia su inconformidad con respecto esta conducta, incluso se han movilizado para levantar firmas para exigir juicio político, orden de aprehensión e incluso, su destitución inmediata del cargo. “Nos deslindamos de las ilegales acciones que ha cometido Enrique Flores Flores, serán las Comisiones internas y seguramente, las autoridades estatales quienes hagan cumplir los reglamentos y la ley para que este acto no quede impune.” Culminó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Todos debemos conducirnos conforme al estado de derecho: JMC Condena PRI todo acto de corrupción que lastime al Estado Apreciaciones Diputados se deslindan de la “limpieza” de cuentas públicas Es un video editado, es un video que no muestra el contexto de una conversación