Condena PRI todo acto de corrupción que lastime al Estado  

Esta dirigencia exige a la autoridad legislativa realice una investigación a fondo de la veracidad del video que un medio local da a conocer la mañana de este lunes, en el que se ventilan presuntos actos de corrupción en los que estaría incurriendo el diputado por Acción Nacional, Enrique Flores Flores, para estar ciertos que no se trata de un montaje blanquiazul que pretenda dañar las instituciones del estado. Asimismo informa que se pedirá al diputado por el décimo distrito local Oscar Bautista una postura en la que responda a lo dicho en el material informativo, puesto que ha sido mencionado en el video que se dio a conocer este lunes por la mañana. El CDE del PRI no tolerará actos de corrupción que traicionen la confianza de la ciudadanía, sin importar el partido al que pertenezcan, ya que en estos dichos han sido involucrados diputados, funcionarios y alcaldes. Finalmente, se entablará dialogo con la Fracción Parlamentaria del PRI y con nuestros alcaldes, pues no se puede ser ajenos a este tipo de supuestos que se dan entre miembros del Partido Acción Nacional.