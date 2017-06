A pesar de pagos, sigue disminuyendo la vendimia para los comerciantes

Y es que según los señalamientos de los mismos comerciantes, anteriormente había mayor competencia durante los días de pago, “por ejemplo ahorita están pagando, antes ni espacio había ya para otro comercio y ahorita somos bien pocos, esto se ha venido abajo desde hace tiempo, no entendemos porque, nosotros estamos diariamente pero los que venían durante los días de pago ya no se ven, solo como unos 10”, señalan los comerciantes. Sin embargo, señalaron pobladores y funcionarios que esto derivado de la existencia de comercios cercanos, “algunos van de compras los domingos a Tancanhuitz otros de la parte baja a Huichihuayán, así que aquí solo los de cabecera son los que compran y algunas veces si les urge el mandado lo compran el domingo también, sobre todo porque entre semana tienen que estar al pendiente de los estudiantes”, indicaron. Mientras tanto quienes sufren en algunas ocasiones las consecuencias son los adultos mayores de edad avanzada, ya que son los que mayormente prefieren esperar la existencia de comercio en la cabecera a fin de no agotarse demasiado, pero no todo se encuentra en existencia ante el poco comercio.