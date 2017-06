En San José del Tinto exigen al Alcalde cumpla promesa de rehabilitación  

Javier Maza Enríquez, ex comisariado ejidal de la localidad, precisó que a pesar del presidente municipal se comprometió con las obras correspondientes, a fin de rehabilitarles caminos de acceso a la comunidad, y evitar a que volvieran a pasar por la necesidad de no poder trabajar o ir a la escuela cuando caen las primeras lluvias. Recordó que el año pasado, hasta un vehículo con víveres que pasaría hacia la localidad, porque se quedaron incomunicados casi una semana, se quedó varado en uno de los pasos anegados, y varias familias cayeron en desesperación al no tener alimento que darles a su familia. “Domingo (Rodríguez Martell) sólo prometió, convenció gente, ganó y se olvidó de lo que dijo, o como todos hacen, se justifican diciendo que no hay dinero. No habrá dinero para el pueblo, pero para sus ranchos, sus viajes, sus mítines sí lo hay”, manifestó el ex comisariado.