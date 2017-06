Anuncian manifestación de comunidades afectadas por drenaje en Santiago Centro “Para el martes de no tener respuesta estaremos en nuestro legítimo derecho de movilizar a la gente de todas las comunidades para estar en la cabecera municipal”; Mariano Hernández Mariano Hernández Antonio, delegado de la comunidad de Payantla y presidente de la comisión de comunidades inconformes por el sistema de drenaje en la comunidad de Santiago, dio a conocer que pusieron un ultimátum a las autoridades municipales, para que resuelvan dicha problemática o de lo contrario estarán haciendo más extensa su manifestación, de no haber respuesta para la fecha en que acordaron, pues ven muy lentas las respuestas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Mariano Hernández Antonio, delegado de la comunidad de Payantla y presidente de la comisión de comunidades inconformes por el sistema de drenaje en la comunidad de Santiago. En entrevista con el líder de las comunidades, indicó, “esta situación ya se ha ido agravando por aquello de que sentimos de que en un primer momento las cosas estaban marchando bien, sin embargo ha habido ciertas situaciones que se han ido postergando y ante esto hay una especie de duda o credibilidad a nuestras autoridades municipales, que es la parte interlocutora hacia la Comisión Estatal del Agua (CEA), en ese sentido, los últimos diálogos que hemos tenido con las autoridades estuvimos valorando de bajar esa comisión representativa y que el día de hoy fuimos recibidos por los secretarios del Ayuntamiento en representación del Alcalde, y nos dieron una fecha para la respuesta”. Dijo que, “la posición nuestra es venir en un primer momento de dialogar con respeto a nuestras autoridades, pero tambien con la firmeza de exigir que ya queremos una solución inmediata, sobre todo que finiquitemos el acuerdo establecido antes de Semana Santa, ahorita en esta audiencia, los términos en que quedamos fue que se contactó con el responsable del CEA, el día martes 20 de junio, nos estaremos dando cita nuevamente en este espacio para que se cumplan los acuerdos, en caso de que para el martes no tengamos respuesta estaremos en nuestro legítimo derecho de movilizar a la gente de todas las comunidades para estar en la cabecera municipal y externar nuestra inconformidad”. Agregó, “quiero ser enfático que no estamos jugando, y tampoco estamos divagando con esta situación, aprovecho para decir que no estamos en contra del drenaje en Santiago Centro, no estamos evitando eso, sencillamente estamos defendiendo nuestro patrimonio natural que es el arroyo Santiago y que si pasa por ahí el sistema de drenaje, nos va a perjudicar a todos, eso es todo lo que estamos pidiendo que no se contamine, y hacemos la invitación que valoren que tan importante es el agua”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “SONRISAS” Asociación Civil, dividida en lo social y electoral Piden intervenga el alcalde en el cobro de drenaje sin tenerlo Jóvenes panistas tendrán actividades 10 mil paisanos regresan a su tierra en este verano Inapam realiza círculos de estudios con el INEA