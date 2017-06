No obstante de algo servirá este incidente tan lamentable ya que próximamente se estará realizando una asamblea obligatoria para los prestadores de servicios del río Tampaón que radican tanto en Ciudad Valles como Aquismón, para exigir que sean ellos mismos quienes porten los chalecos salvavidas obligando así a los turistas a que lo porten y que como en este caso sea la empresa turística la que se haga responsable de su gente, pero además dentro del reglamento se estipulará que las cuerdas sean resistentes para en caso de rescate, que se porten los silbatos y otras acciones de prevención que se deben de tomar por parte de todos los que de una u otra manera se involucran con los turistas, que por desconocer los lugares no toman las prevenciones correspondientes; y es que en este sentido son precisamente los lancheros quienes se niegan a portar el chaleco argumentando que son conocedores del lugar, pero ante la naturaleza todo es posible y los ayuntamientos buscan que no se registren este tipo de problemas.

En temas de política, una página de facebock de Huehuetlán se encuentra sirviendo para evidenciar a los políticos que durante los próximos periodos de campaña buscarán contender por algún partido político, lo cual sin embargo no significa que ya sean realmente quienes sean electos por los partidos políticos, tal es el caso de Geovany Galvan Marquez quien se ha presentado en las ceremonias de clausuras escolares siendo identificado como el candidato del Verde para las próximas contiendas y sin embargo a nivel estatal ya se está pensando en una figura femenina, sobre todo cuando en partidos opositores por pensar en la equidad de género buscarán cambiar a los aspirantes que hasta el momento han levantado la mano, por ello en caso de que todos los partidos contiendan con mujeres en este municipio, el Verde, se comenta, se iría a una reelección, el Partido Revolucionario Institucional se la jugaría nuevamente con Beatriz Saldivar, el Partido Acción Nacional llevaría a la candidatura a Rebeca Suarez, pero hasta el momento nada está escrito ya que todos esperan las indicaciones que se emitan en el estado para determinar el género que los representará.