Un video donde se exhibe al diputado panista Enrique Flores, presuntamente tratando de "negociar" con el alcalde panista de Ébano, Crispín Ordaz, la "limpieza" de su cuenta pública a cambio de pagar el diez por ciento de lo observado por la Auditoria Superior del Estado a los diputados Oscar Bautista del PRI, Manuel Barrera Guillén del PVEM, actual presidente del Congreso Local y J. Guadalupe Torres diputado del PRD e integrante de la Comisión de Vigilancia, sacudió la opinión pública y puso en entredicho una vez más el trabajo legislativo de la actual legislatura. Apreciación Tamazunchale | Estado 0 Comentarios La postura de sanción más dura vino del propio Comité Estatal del PAN, que ante los hechos condenó la actitud de su legislador, pidió a las autoridades una investigación del hecho, desacreditó la revisión de las cuentas públicas realizada por los legisladores y anticipó la expulsión de su diputado. Acusó que los actuales alcaldes son víctimas de la extorsión y chantaje de los diputados, situación por demás delicada, por representar a la institución vigilante. El diputado Enrique Flores, aun cuando pretendió salir a aclarar la situación y desmarcar a sus compañeros de los hechos, poco convincente parece haber sido y sus mismos compañeros de partido fueron quienes lo invitaron a no tratar de desviar la atención sobre hechos que muestran lo que es. Esta nueva crisis que envuelve a los diputados obliga a pensar que si realmente se pretende fortalecer el esquema de las instituciones, no podrá pasarse por alto la situación, pues en ello no solo está evidenciada la calidad moral de los legisladores, sino el trabajo que realizan la Auditoria Superior del Estado en la revisión de cuentas y la del Congreso en la aprobación o sanción que se aplica. El problema en esta legislatura es que han sido tantos y tan constantes los escándalos en los que se ven envueltos los diputados, que cada vez es más difícil tomar en serio el trabajo que realizan. A unos meses de cumplirse ya el segundo año de gobierno, han empezado a brotar algunas inquietudes entre las comunidades, como el caso de Santiago Centro, donde a decir de las autoridades desde hace tiempo han establecido su rechazo a que se les contamine su río con el paso de un drenaje que temen les afecte, pero a pesar de las gestiones realizadas ante el municipio, sostienen que no han tenido las respuestas esperadas por parte de la Comisión Estatal del Agua, reflejando falta de gestoría del municipio para que se les atiendan sus necesidades y por lo cual advierten que para el próximo martes podrían estarse movilizando como una forma de presión para que se les de una respuesta definitiva.