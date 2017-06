Apreciaciones Que siempre no el Partido de la Revolución Democrática renovará los comités ejecutivos tanto municipales, estatales y el nacional como se había anunciado desde el año pasado sino que, los cambios se darán después de las elecciones del 2018. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Aunque no hay un comunicado de manera oficial de parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD sobre ese tema, lo cierto es que ya se platica entre los perredistas de ello más los de Valles quienes habían esperado esa renovación para de una vez, hacer a un lado a Guadalupe Arteaga García de la dirigencia local. Arteaga García, quien desde hace una semana cuenta con un guardaespaldas debido a amenazas hacia su integridad, se quedó solo ya que todos los demás integrantes del Comité Ejecutivo Municipal el cual preside, trabajan con Gerardo González Reverte y César González García, entre ellos su propio secretario general del PRD en la ciudad Serafín Chávez. En más del PRD, ha causado revuelo y conjeturas una serie de fotografías en internet en las cuales aparece el empresario Adrián Esper junto al alcalde de la capital potosina, el perredista Ricardo Gallardo Juárez, como invitado a un evento que se llevó a cabo en aquella localidad. Las imágenes en mención han causado rumores de que quizá Adrián Esper -quien pretende lanzarse como candidato a la alcaldía-, anda buscando o está siendo invitado por el PRD para ser su candidato para la presidencia en Valles, lo cual generaría conflictos sin duda al interior del partido dado que hay otros como César González García que prácticamente después de las elecciones del 2015 han trabajado para serlo. Productores cañeros de la localidad no pudieron llegar al millón 200 mil toneladas molidas en el Ingenio Plan de Ayala dado que la zafra muy seguramente culminará este martes con una cifra un poco menor. Refiere el dirigente Antonio Juárez Torres que desde el 2010-2011 no tenían una zafra con tan buen KARBE como el logrado en este ciclo y ahora solo basta cerrar oficialmente la molienda para comenzar a oficializar el precio de la tonelada para fijar las cantidades a pagar a los cañeros. Este lunes, se llevó a cabo la primera reunión entre productores de caña del Ingenio Alianza Popular, la gerencia y el titular de la SEDARH Alejandro Cambeses para tratar de llegar a acuerdos para destrabar el bloqueo que mantienen los primeros, en la bodega de azúcar de la factoría. En dicho ingenio, la zafra acabó la madrugada del pasado domingo y se informó que tras la reunión celebrada el lunes, no se llegó a ningún acuerdo por tal motivo, el bloqueo continúa y el próximo lunes se llevará a cabo la segunda mesa de negociaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones