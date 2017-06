Pide Justicia a la PGJEH tras salir de hospital Estefana Lucero abandonó el hospital regional de Huejutla con una seria lesión en su columna vertebral. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Estefana Lucero abandonó el hospital regional de Huejutla con una seria lesión en su columna vertebral. Huejutla, Hgo.- Estefana Lucero Márquez ex candidata de MORENA de Huazalingo que fue lesionada por elementos de Seguridad Pública Municipal, ayer en el Hospital Regional, reveló a Zunoticia que es madre soltera, que un hijo de doce años que depende de ella. Asimismo, reconoció la han buscado funcionarios del actual ayuntamiento, en la intención de ver cómo “resolver” el conflicto y que retire la denuncia penal, pero dice que esto exhibe de entrada el abuso de poder con que se maneja el ex alcalde Fermín Gabino Brandi, que es quien realmente gobierna, asegura. Además, que los elementos de Seguridad Pública quienes no han podido asentar su denuncia por que no existen en plataforma México, es decir, no son policías dados de alta. Revela que la noche del pasado sábado, su hijo si bien habría tomado unas cervezas, iba para su casa, dice, calles adelante frente al domicilio de Fermín Gabino Brandi estaba la camioneta de la presidencia y les pide de favor a los policías que le dieran el paso, la respuesta fue que no, que ahí no era calle, eran las instrucciones del ex alcalde y que se fuera a dar la vuelta. De la misma forma, dice que su hijo se quedó en el auto escuchando música, cuando el vehículo de la presidencia intentó darle para adelante, le pidieron a su hijo que moviera la unidad, fue entonces que les contestó que se fueran a dar la vuelta, si no era calle. Tras la contención, mandan traer a la policía y comienza la agresión para detener al joven, primeramente le tiraron piedras y le rompieron en medallón delantero del Tsuru, asegura, lo comenzó a corretear la patrulla de policía, pero éste ya había llegado a su casa y se refugió. Por lo cual ella salió y su hijo le narró los hechos, asegura que ella no solapa a su hijo cuando se porta mal, hasta lo ha mandado a encerrar, pero ahora no la debía. Dice que su hijo malamente también tiró rocas y les rompió el medallón a la camioneta de policía. Por lo que después de pasados esos eventos, a su casa llegó uno que decía ser policía estatal, “vive en el municipio, no anda activo, pero se dice ser policía superior del resto y que él sí se podía a meter a la casa por su hijo”, narra la señora Estefana que se hicieron de palabras, insultaron a su mamá que es una adulta mayor. Pretendieron meterse a la casa a detenerlo, pero dice ella que no lo permitió. Tras largas ofensas, los policías se retiraron, su hijo se quedó a dormir y los policías hasta la madrugada se retiraron. Refiere que se quedó en daños entre las partes policía y su hijo, hecho del cual existe un interés porque se paguen los gastos entre las partes. “Al siguiente día que llevaba su camioneta de pasaje donde trabaja, una patrulla lo detuvo en el entronque de Teticuitl, ahí lo bajaron a la fuerza, cuando ya no había flagrancia, le dañaron la puerta de la unidad, fue sometido y golpeado, no dejaron que apagara la camioneta, ésta se fue para atrás con todo y pasaje arriesgando la vida de los pasajeros. Mire de todo hay videos, hay testigos, yo no tengo porque mentir”. Refiere que tras enterarse que su hijo estaba en la comandancia arrestado, la gente ya se había juntado ante el escándalo, ella llegó a la comandancia “y sí, les pedí me liberaran a mi hijo, porque en estos momentos ilegalmente lo detuvieron y si no lo devuelven, habría una denuncia por detención ilegal”. Estimó que si la autoridad quería hacer las cosas bien los hubieran citado por medio de oficio y corregir los daños que se hicieron en ambas unidades. Reconoce que les hizo ver que estaba fehaciente que había un abuso de autoridad y que se tenía conocimiento en el estado de los atropellos que se cometían ahí, asegura que para entonces ya había mucha gente reunida fuera de presidencia les dijo “que observaran la atrocidad de las autoridades, era mi derecho expresar mi sentir” y comenzó a tomar fotografías de la comandancia y en ese momento unas mujeres policías se le abalanzan por detrás, “otros abren barandilla y me avientan, mi pie se atoró en barandilla, otros policías varones me metieron a fuerzas, mi hijo estaba en barandilla, me golpearon, me jalaron de los pelos, me azotaron contra el suelo y fue cuando sentí el dolor de la columna, me arrastraron aun por el suelo”. Añade que ya tenía un dolor en el pecho, se quedó tirada, por lo cual fue una doctora que sus familiares llevaron, la sacaron por la puerta de atrás y la metieron al hospital arrestada. Por esta experiencia que vivió, dice hay denuncia formal ante el Ministerio Público y derechos Humanos. ¿Alguien se le acercó para poder llegar a un acuerdo? “Al hospital se acercó Juan Bustamante Cruz, la juez y el comandante Armando, querían ver cómo le hacíamos para que se retirara la denuncia, ver la forma de llegar a un acuerdo o negociar, que ellos hablaban con la presidenta municipal para resolver”. Dice solo les pidió justicia contra los que la afectaron. “Supuestamente tenemos una presidenta y que nos cuida los derechos de las mujeres de Huazalingo. Si no capacitan a los elementos va a estar difícil, tengo una hernia en el quinto lumbar, provocada por los golpes. Tengo cita abierta, los estudios siguen y valorarán si se tiene que hacer una cirugía, traigo una faja térmica”. Pidió a las autoridades, como al Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia, sean respetuosos y se actúe conforme a la ley “tengan respeto de los derechos de los ciudadanos, que se garantice la aplicación de la ley, que no se vendan por unos pesos y que voy a exigir justicia, los ciudadanos tenemos el derecho de expresión y si somos agredidos tengamos las garantías para todos. Hago un llamado al gobernador del estado para que tome cartas en el asunto, que se actualice esa policía, que se atienda esta denuncia”. Finalizó señalando que fue visitada por quien dijo llamarse Jorge Rendón del PRD, quien también buscaba un acuerdo, para que esto no trascendiera. Dijo nunca supo cómo se metió a su cubículo en el hospital. Acusó a Fermín Gabino a quien realmente usa el poder del gobierno municipal, detrás de su pareja. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Funcionarios de Huejutla violan derechos humanos Andrade culpa a CONAGUA por mal proyecto de drenajes “En esta ciudad no respetan zonas para discapacitados” Auditan áreas locales del ayuntamiento de Huejutla Prepara INE mesas para el programa Diálogos para una Cultura Cívica