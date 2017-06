Espejeando. La Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes del mercado municipal, andan ya revueltos, ya comenzó la efervescencia de la renovación, no obstante que legalmente la fecha estipulada estaría entre septiembre y octubre, sobre todo a moverse los intereses internos, y a cuatro años de que el actual dirigente tomara la responsabilidad, dicen algunos que ya se pasó su tiempo. Ahí entran intereses políticos que generalmente se revuelven y pues pocos entienden que ante tanto jaloneo sólo algo muy poderoso los mueve: EL DINERO QUE INGRESA. Estatutos supuestamente existen, ¿se respetan?. Mucho se comenta que ni padrón fiable tienen, no existe un padrón único, el tema de la renovación siempre se vuelve complejo, por que entran los intereses de índole político, lo otro es el manejo de recurso, dinero polémico que casi nunca termina aterrizando de manera transparente en la redición de cuentas del que están obligados a presentar de manera pública. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Algunos duran tres años al frente, otros cuatro, es decir no hay congruencia, no están apegados a los estatutos, el evento se hace de acuerdo a conveniencias y cada quien lleva sus comerciantes; en la renovación anterior se dieron con todo. Jaime Morales se supone lideró para crear certidumbre entre el gremio, suficiente tiempo para poder establecer las reglas del juego claras y evitarse enfrentamientos. Es incluso una exhibición pública la división que se genera, se manejan algunos millones, rentas de locales, del salón de usos múltiples, en una especie de botín que no está totalmente registrado, alguien debe ponerle fin a esas confrontaciones y normalmente existe una mano dentro que mueve los intereses que casi por lo general terminan en la confrontación, ojalá ahora este no sea el escenario. La rendición de cuentas es un tema toral, presidencia hasta hace algunos años metía la mano, quién sabe si esta práctica continúe porque finalmente la UCLA viene fungiendo como una posición política atractiva por el importante número de familias que existen al rededor de ésta, aunque también familias de comerciantes se han separado por la opinión dividida y hasta a golpes han llegado, es una conveniencia de intereses donde no se aprecia un límite. Un lamentable accidente, lleno de imprudencia, que demuestra que los elementos de Seguridad Pública de Huazalingo no solo no están preparados para cualquier aseguramiento, tampoco están preparados para manejar. Se trata del percance donde embistieron en una recta a dos jovencitos que iban en una moto les provocó fractura de piernas a ambos. Pero se comenta que los policías deben ser castigados, porque este imprudente hecho ha puesto en riesgo al bebé de la jovencita, pues se encuentra embarazada. Otro asunto que exhibe a las autoridades de ese lugar, es que pretendieron sorprender a los familiares de los lesionados. Llegaron con abogados y con documentos para que les firmaran y que estaban conformes con la atención que se les iba a brindar y buscaba que los deslindaran de responsabilidad. Apenas ayer por cierto salió del hospital Estefana Lucero Márquez, ex candidata de MORENA de Huazalingo, que fue lesionada por estos mismos elementos de Seguridad Pública Municipal,a quienes acusó de abuso de poder. Además, que los elementos en mención no han podido asentar su denuncia, porque no existen en plataforma México. Lo que quiere decir, que no se les puede considerar como policías dados de alta. La mujer tiene una hernia en la quinta vértebra lumbar, provocada supuestamente por los golpes. Pidió a las autoridades como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia, sean respetuosos y se actúe conforme a la ley. No obstante, la mujer asegura que entre las visitas que habría recibido en el hospital, se encontró la de quien dijo llamarse Jorge Rendón del PRD, quien también buscaba un acuerdo, para que esto no trascendiera. Pero regresando a los temas de rendición de cuentas, cuatro áreas del ayuntamiento de Huejutla son auditadas por la Contraloría Interna, las auditorías como estas son sin duda permanentes, de esta manera evitan que algunos funcionarios evadan entregar cuentas puntuales de ingresos y egresos en áreas donde comúnmente se recauda ingresos. Por otro lado, el secretario general del ayuntamiento, Sotero Ramírez, salió al paso a comentarios pocos serios, sobre presuntos actos de corrupción en el registro civil, y de forma directa solicitó a los medios de comunicación ponerles seriedad a estos temas que por supuesto son delicados, y fundamentar la información que publican. Por otra parte, el día de ayer se presentó un caso que ya es muy común en esta caótica ciudad, y es que los espacios que son reservados para uso exclusivo de las personas con capacidades diferentes no son respetados por los demás automovilistas, quienes, aprovechándose de alguna influencia, estacionan sus unidades en éstos. Sin duda tránsito municipal deberá tener mayor vigilancia para que se apliquen correctivos a los vivales que no atiendan estos señalamientos. Otro tema que es sin duda de mucha relevancia, es todo lo relacionado con el agua, ya sea su escasez o bien, su extrema abundancia, pero en este caso tocamos el tema del saneamiento de los ríos, – que por cierto presentan muy bajos niveles y de no llover pronto, el agua empezaría a escasear – el legislador local Daniel Andrade le pone una cifra al saneamiento del río, habla de la módica cantidad de 350 millones de pesos y pues no le queda mucho tiempo al presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien dice, ya está informado. Pero EPN no es el único que podría colaborar, pues también se ha tocado puertas en el CDI Nacional, con su directora, Nuvia Mayorga. Se ve un panorama difícil, pero no imposible, lo difícil es comenzar; si bien, el tema es muy complejo, las descarga de aguas residuales directamente en los afluentes, requieren un sistema integral de drenajes, los cuales además son un tema interesantísimo, pues el mismo legislador asegura que son obras mal planeadas. El otro complejo tema son los tiraderos de basura, no existen los rellenos sanitarios y pues es casi algo así como los anuncios entusiasmados en cada trienio, el legislador ya mero se va, a ver cuánto le avanza, y es que su "chamba" está programada para dos años, del cual uno ya se le fue.