Alcalde niega extorsión de diputados y observaciones a su cuenta pública Muestra documento con observaciones de solo 2 % de inconsistencias El alcalde Baldemar Orta, ofreció ayer una rueda de prensa para establecer su postura sobre el video escandalo que generó controversia a nivel nacional por la supuesta red de diputados que chantajean a alcaldes y precisó que en su caso no ha tenido contacto con esos legisladores, lo desconcierta las menciones que se formulan del municipio y su persona y mostró un dictamen donde asegura se emiten observaciones de la cunta pública solo del dos por ciento. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El presidente municipal niega que haya accedido a una extorsión del panista Enrique Flores, reconociendo que tiene una observación del dos por ciento de 300 millones de pesos en el ejercicio 2016. En la rueda de prensa fue acompañado por cuatro regidores, y el edil evitó entrar en mas controversias pues se dijo desconcertado sobre el tema, la referenia que se hizo al municipio y dijo desconocer los motivos para ello, pues aseguró que no ha tenido acercamiento con ningún diputado, así como tampoco ha tenido la necesidad de estar solicitando favores por los hechos que se afirman en el video, dando a conocer que las observaciones que tiene el municipio es de un 2% del presupuesto ejercido en el año 2016. Dicho porcentaje representa la cantidad de 513 mil 422 pesos del ramo 33 en tema de infraestructura; tres millones 173 mil 975 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y 2 millones 600 mil 523 pesos de otros fondos, siendo un total de 6 millones 287 mil 920 pesos Señaló que es un informe al Congreso del Estado, el cual tienen que acatarse al procedimiento de revisión, de la comparecencia, para tener los desahogos suficientes y en su momento comprobar las observaciones en esta etapa, sintiéndose sorprendido lo que menciona el diputado, ya que son cuentas que aún están en observación. Refirió que desconoce el motivo por el que se le haya mencionado en dicho video, además aseguró que no tiene sentido proceder de manera penal en contra del legislador, ya que hay muchas más cosas más importantes en que invertir el tiempo, aunque aclaró que depende de cómo se esté desarrollando la situación.