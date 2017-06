17 casos de dengue clásico reportados en la región: SSA La Jurisdicción Sanitaria VI, solicita la contribución de la ciudadanía para erradicar la proliferación del zancudo transmisor a través de los trabajos de descacharrización. Medidas de prevención sigue realizando la Jurisdicción Sanitaria número VI con el fin de evitar que se eleve el número de casos de dengue en la huasteca sur, dentro de las estadísticas se tiene alrededor de 17 casos de dengue clásico en la región, 10 casos en Tamazunchale y los 7 en municipios aledaños. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios 17 casos de dengue clásico reportados en la región: SSA Oscar Jiménez Villalobos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale, mencionó “seguimos trabajando con las medidas de prevención en la Huasteca Sur con el fin de que la población no resulte más afectada pero principalmente el apoyo de la ciudadanía para que contribuyan con cada una de las limpiezas que se realizan en cada uno de los municipios que corresponde la Jurisdicción, en lo que va del año mantenemos 17 casos de dengue clásico en la Jurisdicción existe un posible de zika que aún se mantiene en estudios para dar con el resultado final, diez de los casos de dengue le corresponden al municipio de Tamazunchale en lo que respecta la localidad de Tamán y San Rafael, donde ya se lleva la fumigación correspondiente para que no se haga más la epidemia los otros siete casos son de Axtla de Terrazas y municipios aledaños en donde se trabaja de la mano con los ayuntamientos, comités de salud, sectores de salud, titulares de Prospera quienes se han comprometido a seguir con la lucha”. Indicó, “las personas más afectadas con esto son las personas adultas las cuales han llegado a las unidades de salud con la molestia del dengue, ya se tomaron las medidas como las fumigaciones en cada uno de los sectores, el chapoleo que es lo principal para las familias recordando que el mosco busca el agua limpia para dejar sus criaderos”. Por otro lado dijo, “las fumigaciones que realizan los vectores no son toxicas para las personas y los mareos, dolores de cabeza depende a la reacción de cada cuerpo de las personas, pero esto es directo al mosco transmisor del dengue, para la población no afecta y no hay necesidad de atenderse, si en el próximo viernes ya no se reportan casos nuevos tomaremos la intervención como exitosa y seguir vigilando las medidas de prevención”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde niega extorsión de diputados y observaciones a su cuenta pública SSA fumigó el palacio municipal Autoridades de la colonia XEW sostiene audiencia con el alcalde Desaparecen 525 MDP de jubilados Falta de cultura ciudadana genera molestia en espacios públicos