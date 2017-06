Taxistas se manifiestan frente a PF; exigen devolución de unidades Amenazan con bloqueo a carretera federal. Decenas de transportistas adheridos a la organización Antorcha Campesina, provenientes de varios municipios de la huasteca, se manifestaron la mañana de ayer frente a la instalaciones de la Policía Federal, exigiendo la devolución de unidades aseguradas durante un operativo que se realizó en Tamazunchale y Aquismon; amenazaron con tomar la carretera federal no de cumplir con su demanda. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Taxistas adheridos a antorcha campesina se manifestaron frente a las instalaciones de la Policía Federal, exigiendo la devolución de sus unidades aseguradas. Alfredo Echavarría, transportista del municipio de Aquismon, señaló que la inconformidad se debía a que dos unidades de su organización, habían sido detenidas por policías federales cuando circulaban con pasaje sobre la carretera Valles-Tamazunchale, debido a que no contaban con placas del Servicio Público Federal, y les aplicaron una multa de 531 salarios mínimos lo que equivale a más de 40 mil pesos, los cuales dijeron no pagarían, primeramente porque sus permisos se encuentran en tramites aun ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, además de que sus ingresos diarios no les alcanzan para pagar la infracción. Agregó que aunado a esto, la retención de las unidades les origina pérdidas importantes, dado que aun las deben a la agencia automotriz; calificando de arbitrarias las detenciones realizadas, las cuales dijo se suman a tres más realizadas este miércoles de unidades del municipio de Matlapa. Explicó que son alrededor de 25 unidades las que prestan el servicio de transporte, del crucero de Aquismon a Ciudad Valles, con lo cual dijo cubren una necesidad que tiene la población, señalando además que tras este operativo ven la injerencia de la empresa Transportes Vencedor, la cual dicen también se ha apropiado de rutas de manera ilegal. Echeverría agregó que se analizaba la posibilidad de bloquear la carretera federal en protesta, exigiendo el cese del operativo y la devolución de las camionetas aseguradas, ya que dijo tienen pruebas de cómo se reunieron representantes de Vencedor con Policías Federales para planear la detención de sus unidades. Entre las unidades detenidas ayer, están dos vehículos del movimiento antorchista y un taxi de los llamados verdes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Estancias infantiles DIF presentaron tablas rítmicas Firma Ayuntamiento y TEC de Valles convenio de residencias Ordenaron a dos nuevos sacerdotes en la Diócesis Válido que jóvenes se casen pero que no dejen de estudiar Intensifican acciones para combate al dengue zika y chikungunya