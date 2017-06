Ordenaron a dos nuevos sacerdotes en la Diócesis

La misa comenzó a las 10:00 horas y estuvo presidida por el Obispo de la Diócesis de Valles Roberto Octavio Balmori Cinta quien añadió que se trata de continuar con la labor de la iglesia de llevar el evangelio y que para ello se requiere que existan más sacerdotes en el servicio. Se trata de Ernesto Martínez Vázquez originario del municipio de Cortázar del estado de Guanajuato quien dijo “hoy es un día importante porque es el inicio de una nueva etapa en mi vida, de servir a Dios, al pueblo al cual me están encomendando, agradezco esta oportunidad de servir”. Abundó que el día de ayer fue acompañado de sus familiares de su pueblo natal al cual partió tras su ordenación dado que oficiará su primer misa como sacerdote en Cortázar. El otro nuevo sacerdote es Ramiro Márquez Gutiérrez procedente de Cholula Puebla, quien en entrevista expresó que siempre fue su inquietud, formar parte de la iglesia “es un gusto, un deseo y tengo tíos sacerdotes, pero sobre todo no puedes hacer algo si no se disfruta y yo lo disfruto”. Tanto Ernesto Martínez como Ramiro Márquez indicaron que fueron invitados por sacerdotes de esta Diócesis para que ofrecieran su servicio en esta zona, por tal motivo ambos accedieron.