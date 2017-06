Válido que jóvenes se casen pero que no dejen de estudiar “La recomendación es que no dejen de estudiar para que puedan tener posibilidades de conseguir un buen trabajo que les garantiza una mejor calidad de vida”; Andrés Hernández El director de Atención a la Juventud Andrés Hernández Juárez expresó que legalmente los jóvenes a partir de los 18 años tienen el derecho legal de casarse sin embargo la recomendación es que no dejen de estudiar para que puedan tener posibilidades de conseguir un buen trabajo que les garantiza una mejor calidad de vida. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Generó controversia que los novios se comprometieran a casarse en plena ceremonia de graduación. Lo anterior manifestó luego de que el pasado martes, un joven que labora como empleado de un negocio de comida y estudia la preparatoria abierta, propuso matrimonio a su novia justo cuando ésta acababa de recibir su reconocimiento por haber culminado su educación media superior en la ceremonia de graduación del COBACH 24. El funcionario señaló que “ojalá y no renuncien a sus estudios por querer formar una vida juntos, eso es algo que les hago hincapié a los jóvenes con los que converso y convivo, que se traten de superar, de conseguir una educación profesional y que aprovechen el apoyo que reciben de sus padres” dijo. Sobre todo dijo, que los jóvenes aprovechen el sacrificio que en muchos casos hacen sus padres porque estos puedan culminar sus estudios, que valoren lo que hacen. Hernández Juárez indicó que “la ley nos da la oportunidad cuando cumplimos los 18 años la capacidad de decidir de nuestra vida legal pero la orientación de los padres es algo fundamental en el transcurso de toda la vida ya que se convierten en unos guías y los jóvenes debemos de aprender a escuchar consejos” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Estancias infantiles DIF presentaron tablas rítmicas Firma Ayuntamiento y TEC de Valles convenio de residencias Ordenaron a dos nuevos sacerdotes en la Diócesis Taxistas se manifiestan frente a PF; exigen devolución de unidades Intensifican acciones para combate al dengue zika y chikungunya