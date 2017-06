Los hechos históricos regionales los pueden incluir los maestros Huejutla, Hgo.- Entrevistado en torno a si es factible incluir en la materia de historia los hechos locales, el Subdirector de la oficina regional de la SEP, Floriberto Mendoza Castelán, refirió que agregar la historia regional a los contenidos básicos de los programas educativos, sería posible, siempre y cuando lo autorizaran los consejos técnicos escolares. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Floriberto Mendoza Castelán, Subdirector de Servicios Regionales de la SEP. Agregó que los hechos históricos de los municipios que no son sujetos de análisis en horas de clases, como en Huejutla la gesta de Antonio Reyes, la pueden incluir los maestros de preescolar, primaria, secundaría e incluso de estudios medio y superior, durante una y quizás dos semana previas a la conmemoración del 21 de Mayo. Subrayó que el conocimiento de la historia, regional y del país, es esencial para fortalecer la identidad nacional, comprender el presente y actuar en congruencia con los principios de aquellos hombres que encabezaron los movimientos de Independencia, Reforma y Revolución. Añadió que por tal motivo, las nuevas generaciones deben de interesarse por la historia de su nación, pero particularmente por la de sus pueblos, y no necesariamente esperar que se les enseñe en las aulas, ya que debe de ser una inquietud de todo ciudadano. Para finalizar, reiteró que si los consejos técnicos escolares analizan los temas que deben de ser motivo de estudio, les permitiría hacer hincapié en que es importante que las nuevas generaciones tengan conocimiento de ellos, y no solamente históricos, sino también de gastronomía y plantas medicinales, entre otros. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA 200 defraudados por la PROFECO Exigen al gobierno respuestas a sus demandas Exhortan a presenciar evento deportivo altruista Programarán X generación de Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Este sábado 17 de junio eligen delegados del PRI