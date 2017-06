200 defraudados por la PROFECO *Reconoce públicamente dirigente de la UCLA. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Representante de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA), Jaime Morales Torres. Huejutla, Hgo.- Son alrededor de 200 comerciantes del mercado local de esta ciudad, los que solicitaron al personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) atender lo relacionado con la calibración de sus instrumentos de medición; básculas y otros, anunció el representante de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA), Jaime Morales Torres, sin embargo a casi un año de las acciones que llevaron a cabo en este espacio de venta, “hasta el momento no han cumplido con nosotros”, denunció. Dijo que lo anterior se llevó a cabo el 17 de julio del 2016 y hasta el momento no se cumple satisfactoriamente con los mercaderes que pagaron 222.00 pesos por cada holograma, “estuvieron aquí en la oficina de la UCLA para llevar a cabo sus acciones, pero hasta el momento no han cumplido al 100% con los mercaderes que confiaron en ellos”, agregó. Morales Torres dijo que no temen por la presencia del personal de la PROFESO que presume está por venir a dicho centro de venta del municipio de Huejutla, sin embargo, pidió a la autoridad que corresponde, vigilar que la dependencia en cuestión cumpla cabalmente con lo prometido, “llevamos casi un año esperando los hologramas y nada”, denunció. El dirigente de la UCLA anunció públicamente que cada uno de sus agremiados pagó 222.00 pesos por cada holograma de su instrumento de medición y después de casi un año de esperar nadie ha recibido nada, por lo cual dice que la PROFECO defraudó a sus agremiados, “hay que decirlo como es y lo que hicieron es una acción fraudulenta”, destacó. El dirigente pidió a la autoridad correspondiente atender este asunto, asimismo anunció que van acudir a la ciudad de Pachuca para tratar de dialogar con el delegado federal de esta dependencia, mientras tanto pidió a sus agremiados mantenerse unidos para atender toda clase de adversidades que pudieran presentarse, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Los hechos históricos regionales los pueden incluir los maestros Exigen al gobierno respuestas a sus demandas Exhortan a presenciar evento deportivo altruista Programarán X generación de Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Este sábado 17 de junio eligen delegados del PRI