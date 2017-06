Espejeando. El secretario del ayuntamiento de Huejutla dice que ya se hacen las reparaciones pertinentes en el sistema de agua, lo anterior como respuesta a las quejas que se han dejado sentir por la población en torno a la falta de agua, aunque la otra es que por mucha reparación que hagan el problema de fondo es que hay escasez de agua, es la realidad que aqueja no sólo a este municipio, sino a gran parte de la región. Es decir, no lo han querido ventilar de fondo, el bajo afluente de donde sustraen el agua es uno de los problemas mayores, así que las reparaciones son una causa, la otra y la más difícil es la falta de agua. Ha de ser muy duro recordar los afluentes de agua en el majestuoso río local, todos sabemos la historia de ver el agua correr, por muchos años así fue, hoy ni los ríos tienen agua y es un escenario digámoslos de manera decente, desgarrador. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios En las calles de Huejutla aparecen trampas para adultos mayores, algunas calles dañadas, lo otro, coladeras abiertas, existen algunos problemas en la zona centro que debe comenzar por subsanar el gobierno municipal; se trata de espacios que pueden incluso provocar la pérdida de una vida humana. En Orizatlán la cosa está delicada, ya que los maestros en su apego con sus alumnos son ya un escándalo mayúsculo, sin duda deberán verificar las autoridades educativas las conductas de estos maestros que a decir de documentos y los mismos padres de familia, es un tema delicado que se impone ante situaciones bochornosas que ya han tenido como experiencia, incluso que un docente embarazó a una alumna. Ahora solo los coqueteos, pero esto denota que no hay supervisores y que no existe vigilancia de la ética de estos docentes. Por uno, o en este caso por dos, la llevan todos, como por ahí dicen, ya que por supuestos comportamientos indebidos de un maestro con una alumna, vecinos del COBAEH plantel Piedra Hincada se encuentran pidiendo la destitución de todos los docentes, directivos y personal administrativo, los vecinos quieren a todos fuera de ese plantel y es importante atiendan esto porque todo indica que la molestia es general. Si bien este tema ya tocó puertas estatales y al parecer están recibiendo respuesta, lo que sí, es que no les queda mucho tiempo para desanudar este problema, porque los padres de familia están dando de plazo hasta que concluya el ciclo escolar y pasen las graduaciones, de lo contrario estarían tomando cartas en el asunto. Regresando a Huejutla, leíamos ayer el tema de los comerciantes, quienes se dicen defraudados por la PROFECO, dependencia ante la cual tramitaron hologramas, éstos suman alrededor de doscientos afectados, según refieren los mismos. Esto ya es un escándalo. Súmele de doscientos trámites a doscientos veinte pesos cada uno, un aproximado de cuarenta y cuatro mil pesitos que no se sabe a dónde fueron a parar. Esto obliga a la dependencia a aclarar la entrega de los hologramas, esto a casi un año del trámite, o en su defecto, que regresen el dinero, pero eso no borraría el hecho de que hubo un incumplimiento. Pasando a temas más alegres, el día de ayer se celebró el Corpus Christi, en Yahualica la fiesta es en grande, en otros municipios son más reservados; en Huejutla hubo una peregrinación de cientos de fieles católicos a quienes, sin importarles las altas temperaturas, se sumaron a la celebración de fe, misma que dio término en el santuario de la Virgen de Guadalupe, con una misa. En esta fiesta se pone de manifiesto la devoción católica y el gran arraigo de las tradiciones. Aquí en Huejutla hay muchos quienes gustan de recorrer las calles, todos llevan diferentes motivos, tal es el caso de Antorcha Campesina, quienes el pasado miércoles estuvieron presentes y anunciaron su próxima manifestación masiva para el próximo 22, éstas son algo así como un amago para los niveles de gobierno. Con una afiliación importante y por supuesto con una organización muy ceñida los integrantes de Antorcha Campesina mantienen así su presencia, es parte de un ritual contra los gobiernos del estado o la federación, luego simplemente se apagan, la pregunta siempre queda en el aire ¿les resuelven sus demandas de proyectos solicitados? Ante la proximidad del escenario nacional, no solo esta organización buscará sus acomodos, son muchas más que se mostrarán a cerrar el ciclo del actual gobierno federal para rescatar las obras y proyectos planteados como acuerdo de gobierno para este tipo de organizaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.