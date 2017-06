EVAR venció en 2 sets al ICESH Huejutla, Hgo.- La escuadra de la Escuela de Voleibol de Alto Rendimiento (EVAR) de la categoría Juvenil Menor se enfrentó al equipo representativo del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo (ICESH), en el cierre de la J11 de la 2ª vuelta de la Liga Municipal de Voleibol (LMVBH); al final, EVAR derrotó en dos sets a las chicas del ICESH. Deportes | Deportes 0 Comentarios EVAR juvenil menor venció en dos sets (25 – 7 y 25 – 0), al ICESH en el cierre de la J11 de la 2ª vuelta de la LMVBH. El duelo se celebró ayer (jueves), en la cancha del auditorio municipal de esta ciudad y el silbatazo inicial se escuchó alrededor de las 17:00 horas en donde las chicas del EVAR se fueron arriba en el marcador e ICESH tuvo un inicio muy titubeante e iban abajo 17 a 7. En un saque de la jugadora de EVAR, la deportista del ICESH Cinthia Marleth García Arguelles recibió el balón con ambas manos y cayó sobre sus rodillas y el impacto fue intenso y se quejaba de un fuerte dolor en la espalda baja y al no tener gente de cambió intento seguir participando, pero el dolor subió de intensidad. La jugadora de 18 años y originaria del vecino municipio de Platón Sánchez, Veracruz, no logró sobreponerse, por lo tanto, los paramédicos de la benemérita Cruz Roja atendió a la jugadora, la inmovilizaron y fue trasladada a una clínica particular de esta cabecera municipal. Al no tener 6 jugadoras el equipo del ICESH perdió en dos sets (25 – 7 y 25 – 0), y el cuadro del EVAR Juvenil Menor se llevó la victoria. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Deportivo Cañeros “zarandeó” a Otates Superior “eliminó” a Chivas Platón “ofertó” a Tiendas Lalas Real Amigos derrotó a Otates Alianza “reprobó” al ICESH