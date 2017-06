Investigan a dos maestros del COBAEH, aclaran Debido a versiones que han circulado a través de medios de comunicación, maestros que integran el Consejo de la coordinación de los COBAEH, hicieron la aclaración de que son solamente dos profesores de quienes se pide dejen de laborar en el plantel. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios El director del COBAEH plantel Piedra Hincada, Agustín Barragán Torres y sus homólogos hablaron acerca de la problemática que se vive en el plantel educativo. Edgar Santos Rivera Sánchez, Coordinador de la zona 5 de los COBAEH Huejutla, Hgo.- Derivado de los señalamientos realizados en contra de dos maestros del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) plantel Piedra Hincada, municipio de San Felipe Orizatlán, un grupo de maestros el Consejo de la coordinación de los COBAEH, acudieron a esta redacción para hacer aclaraciones en torno al caso. Asimismo, el director de la institución, profesor Agustín Barragán Torres, dijo que el caso está siendo atendido y a través del jurídico del plantel educativo, se están realizando las investigaciones para deslindar responsabilidades, pero aclaró que los padres de familia sólo señalan a dos maestros, de quienes se pide dejen de laborar en el plantel en mención y no a toda la plantilla laboran de esa institución, como se difundió. Explicó que la inconformidad es sólo en contra de dos docentes, por supuestos actos indebidos con alumnas de dicha institución educativa, sin embargo refiere que en su momento ya se dialogó con los padres de familia y se acordó que los docentes terminarán el ciclo escolar para no afectar a los estudiantes, no obstante se determinará su situación de acuerdo a lo que determinen los jurídicos de la escuela. Por su parte, el Coordinador de la zona 5 de los COBAEH, Edgar Santos Rivera Sánchez, manifestó que desde el primer instante en que los padres de familia le manifestaron las inquietudes a la directora general, Gloria Edith Palacios Almón, se han recibido instrucciones precisas para que se atienda la problemática y para ello se ha dialogado con los padres de familia y autoridades de la localidad. En el mismo contexto expresó que a través de la contraloría y el departamento jurídico se están realizando las investigaciones de manera integral, además se están impartiendo pláticas de psicología a los estudiantes sobre el noviazgo, tema sobre el que también hay inquietudes por parte de los padres de familia y seguramente que lo más pronto posible se dará una solución a sus planteamientos enfatizó. Al respecto, el ingeniero Saúl Meyer León, responsable del COBAEH plantel Ahuatitla y parte del consejo consultivo de directores del Colegio de Bachilleres, mencionó que se encuentran al tanto de la situación que se vive en el COBAEH de Piedra Hincada y se deslinden responsabilidades para no afectar la imagen del plantel educativo en mención. Eugenio Martínez Morales, director del COBAEH plantel Jaltocán y miembro del consejo consultivo de directores de la zona 5, dijo que la situación del plantel de Piedra Hincada está siendo atendida por los diferentes departamentos, ya que existen los medios para resolver el problema que involucra a dos maestros y por lo tanto se pide a los padres de familia para que tengan paciencia, pues seguramente a la brevedad habrá una solución, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gran cantidad de artesanos ingresarán proyectos al PACMyC Todo listo para los festejos del santo patrono San Juan Bautista Fuertes olores afectan a la localidad de Vinazco Usuarios denuncian mal servicio del transporte público Empleados municipales dejan sus áreas para trabajar en tianguis