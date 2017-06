Locatarios renuentes a participar en limpieza

Al respecto la presidenta de las comerciantes de la plazoleta, Guillermina Martínez, manifestó que en días pasados llevaron a cabo una jornada de limpieza intensiva en la plazoleta a fin de mantener en buen estado los locales comerciales para que no se genere fauna nociva y de esta manera ofrecer tranquilidad a los clientes que acuden a consumir alimentos. Para esto se contó con el apoyo de la COEPRIS a fin de supervisar y apoyar con la fumigación de zancudos aunque señaló que no apoyan con los insectos rastreros, ya que esto tiene que ser cubierto por los propios locatarios para eliminarlos, lo cual forma parte del esfuerzo que realizan para dejar limpio el lugar. Sin embargo lamentó que no exista una participación de todos los comerciantes ya que algunos se muestran renuentes a participar en estas actividades, por lo que consideran que finalmente el esfuerzo que hacen los demás no es tomado en cuenta ya que en estos locales donde no se asea representa un riesgo para los demás.