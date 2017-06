Cuatro décadas esperando apoyo *Buckos pintor y escultor huasteco nacido en el poblado de Tehuetlán. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Huejutla, Hgo.- 4 décadas que decidió que el arte formaría parte de su vida, Refugio Serna Solís, mejor conocido como Buckos no renuncia al deseo de seguir demostrando en este y otros puntos de esta región su habilidad como pintor y escultor de piedra, en lo que es bueno y reconocido por autoridades que le han permitido dejar huella en varios puntos de la Huasteca, mientras tanto sabedor que esto no deja mucho dinero, se ve en necesidad de combinar esta destreza con la de Rotulista que le permite llevar el sustento diario a la mesa. El pintor y escultor huasteco nacido en el poblado de Tehuetlán del municipio de Huejutla recuerda que, fue en el nivel de primaria cuando dio sus primeros pasos en el ámbito artístico regional, “recuerdo que en cuarto año entre en un concurso de dibujo ganando el primer lugar, esto marcó mi vida y desde entonces busco salir adelante”, refiere con nostalgia el artista empírico de la Huasteca hidalguense. Como pasa con algunas personas que dedican algún tiempo al arte, Buckos nos dice no tener presente el número de obras que ha ido dejando en su pasar por esta vida, sin embargo, comenta que ha trabajado en el tallado de piedra en varios municipios y algunas ocasiones al servicio de los ayuntamientos locales de esta región, la Sierra hidalguense y otros puntos del país donde asegura que ha dejado recuerdos pictóricos y de escultura. “En Atlapexco me contrataron para tallar el nombre de cada localidad en piedra para que quedaran presentes en el reloj monumental que se alza en la plaza principal del municipio, cuyo nombre original Atlapech significa Balsa sobre el agua”, detalla; menciona además que al ser un desconocido en el ámbito estatal y nacional del arte le resulta muy difícil mantenerse de ello, es por eso que se ve en la necesidad de combinar esto con la rotulada de algunos negocios, actividad que asegura es la fuente fuerte de sus ingresos personales y familiares. El originario del poblado de Tehuetlán, pero avecinado desde hace algunos años en la colonia Rojo Gómez de esta ciudad de Huejutla, lamenta mucho que no haya interés en las autoridades locales para rescatar aquellas personas que tienen alguna habilidad que asegura pueden competir fuertemente con sus técnicas individuales contra cualquier artista del país o del extranjero, “hace falta incentivar a la gente, apoyarla para que saque todo ese potencial que se reprime porque no hay oportunidades”, reprocha el artista. Mientras nos muestra el proyecto de un cráneo de piedra chiclosa con una serpiente que titula como “el pecado”, Buckos refiere que lleva varios meses tallando esta obra, pero además es reiterativo en ese apoyo que requieren los artistas huastecos que comenta sólo queda en promesas de campaña de políticos que luego de lograr su objetivo se olvidan de quien o quienes los llevaron al poder, “llevo muchos años buscando un proyecto productivo y nada, firma de documentos y nada, pero no me desanimo porque sé que algún día llegarán al poder representantes con sensibilidad”, espera el artista. Para realizar sus actividades artísticas en el tiempo libre que tiene después de realizar alguna rotulación en negocios o centros educativos, su principal fuente de ingresos, el artista originario de Tehuetlán utiliza herramientas metálicas; martillo y cinceles, además de taladros y esmeriles con discos para pulir que lo ponen en riesgo de alguna herida o lesión, “como toda actividad hay riesgos, pero gracias a Dios no ha sido el caso mío y solo algunos golpes en las uñas o dedos que me alejan del proyecto unos días, pero después regreso con muchas más ganas”, refiere. Este artista asegura que ha tocado muchas puertas tratando de salir adelante con lo que dice le apasionó desde hace cuatro décadas, sin embargo sus solicitudes de apoyo no han encontrado eco entre los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, es por ello que nuevamente pidió el respaldo de las autoridades al considerar que sus pinturas, esculturas y tallado en piedra chiclosa valen mucho la pena, “ojalá y ahora sí me escuchen porque aquí hay mucho que hacer por las personas que muestran alguna habilidad artística”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Recordando a papá bajo la figura de mamá Siguen su preparación integrantes de la CAMI MC se reúne con estructura partidista rumbo al 2018 Esperan apicultores Fondo de Aseguramiento por pérdidas Gana CNC Huasteca primer lugar en concurso de canto